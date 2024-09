Día del Fotógrafo: un recorrido por las fotografías históricas de La Opinión Austral En el marco de esta fecha, que conmemora la realización del primer daguerrotipo en América Latina, repasamos bellas imágenes divulgadas por este medio. "Tenemos el conocimiento o la habilidad de capturar momentos con un enfoque narrativo", afirmó el reportero gráfico Leandro Franco.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Fotógrafo en Argentina y otros países de Latinoamérica, en honor a la llegada del daguerrotipo a la región. Esta técnica, creada por Louis Daguerre en Francia en 1839, marcó el inicio del proceso para obtener una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata.

La versatilidad de la fotografía, con sus encuadres, ángulos e iluminaciones, se refleja con claridad en los medios de comunicación. Un ejemplo destacado es La Opinión Austral, que desde sus inicios utiliza este recurso esencial para complementar la información escrita y registrar la realidad.

El 27 de febrero de 1959, se anunciaba por primera vez en Río Gallegos un nuevo diario. El grito de los canillitas llenaba las calles con su nombre: ¡La Opinión! Su director, Alberto Raúl Segovia, deseaba contribuir al progreso de la provincia, lo que lo llevó a fundar primero LU12 AM680 Radio Río Gallegos y luego el diario. Al acercarse el 15° aniversario del medio, se decidió cambiarle el nombre a La Opinión Austral.

Segovia estuvo al frente del diario hasta su fallecimiento en 1994, sin imaginar el impacto de su sueño. Con la llegada de un nuevo siglo y la globalización, surgió la web: laopinionaustral.com.ar, marcando el inicio de una nueva era informativa.

Desde hace 33 años, José “Pato” Silva y, hace tres, Leandro Franco, son los reporteros gráficos de este medio, que, sin importar las condiciones climáticas, buscan las fotografías necesarias. Ambos se dedican a captar con compromiso y creatividad los hechos que marcan la historia de la ciudad y región.

En el marco del Desfile de Carrozas, destacaron la labor de “Pato” Silva.

Justamente, este mismo sábado, en el marco del tradicional Desfile Primaveral en la capital santacruceña, se destacó la labor de Silva. “No me veo sin hacer una foto, es lo que más quiero, lo que más me apasiona y me gusta la calle, es algo que a mí me seduce de tal manera que no puedo estar sin sacar fotos”, había declarado “Pato” al cumplir tres décadas de trayectoria.

Del mismo modo, el pasado 25 de enero, en el Día del Reportero Gráfico, Leandro reflexionó: “A pesar del avance de la tecnología, el uso generalizado de teléfonos celulares y el ‘boom’ de las IA que generan imágenes, el reportero gráfico es necesario porque tenemos el conocimiento o la habilidad de capturar momentos con un enfoque narrativo. Somos los que les damos contexto e información visual a los lectores”.

Leandro Franco junto a Horacio Córdoba.

Mirá algunas de las imágenes históricas de La Opinión Austral

1 de 84 | 2 de 84 | 3 de 84 | 4 de 84 | 5 de 84 | 6 de 84 | 7 de 84 | 8 de 84 | 9 de 84 | 10 de 84 | 11 de 84 | 12 de 84 | 13 de 84 | 14 de 84 | 15 de 84 | 16 de 84 | 17 de 84 | 18 de 84 | 19 de 84 | 20 de 84 | 21 de 84 | 22 de 84 | 23 de 84 | 24 de 84 | 25 de 84 | 26 de 84 | 27 de 84 | 28 de 84 | 29 de 84 | 30 de 84 | 31 de 84 | 32 de 84 | 33 de 84 | 34 de 84 | 35 de 84 | 36 de 84 | 37 de 84 | 38 de 84 | 39 de 84 | 40 de 84 | 41 de 84 | 42 de 84 | 43 de 84 | 44 de 84 | 45 de 84 | 46 de 84 | 47 de 84 | 48 de 84 | 49 de 84 | 50 de 84 | 51 de 84 | 52 de 84 | 53 de 84 | 54 de 84 | 55 de 84 | 56 de 84 | 57 de 84 | 58 de 84 | 59 de 84 | 60 de 84 | 61 de 84 | 62 de 84 | 63 de 84 | 64 de 84 | 65 de 84 | 66 de 84 | 67 de 84 | 68 de 84 | 69 de 84 | 70 de 84 | 71 de 84 | 72 de 84 | 73 de 84 | 74 de 84 | 75 de 84 | 76 de 84 | 77 de 84 | 78 de 84 | 79 de 84 | 80 de 84 | 81 de 84 | 82 de 84 | 83 de 84 | 84 de 84 |