Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En 65 años, La Opinión Austral ha reflejado el diario acontecer de la ciudad, la provincia y el país, como así también coberturas históricas que sin imágenes sólo habrían quedado libradas a la imaginación de quien leyera la descripción en una crónica.

Hace 33 años, José “Pato“ Silva, y hace tres, Leandro Franco son los reporteros gráficos que con sol, viento, lluvia o nieve salen a la calle en busca de las tan necesarias fotografías.

Contra cualquier pronóstico del tiempo, “Pato” Silva trabajando.

Entre tantas coberturas, Leandro afirmó que la más importante “fue la muerte y el traslado del cuerpo del expresidente Kirchner, por el impacto significativo que tuvo en Santa Cruz. Además, fue un momento histórico para el país“.

El ritmo con el que avanza la tecnología sorprende día a día y ya no es ni siquiera necesario comprar una cámara para tomar fotografías, con un teléfono celular es suficiente.

Leandro Franco junto a Horacio Córdoba.

“Es impresionante lo que he laburado en su momento cuando fue todo analógico, la transformación de lo que fue lo digital y haber estado frente a frente con personalidades tan importantes, con compañeros de laburo que han marcado lo que es el periodismo”, repasó años atrás “Pato”.

José Silva, Manuel Martín y Osvaldo Graves

Sobre este punto, Leandro reflexionó que “a pesar del avance de la tecnología, el uso generalizado de teléfonos celulares y el ‘boom’ de las IA que generan imágenes, el reportero gráfico es necesario porque tenemos el conocimiento o la habilidad de capturar momentos con un enfoque narrativo. Somos los que les damos contexto e información visual a los lectores”.

En este contexto, las fotografías tomadas por José Silva y Leandro Franco, además de publicarse en el diario impreso, tienen un alcance aún mayor a través de laopinionaustral.com.ar y las redes sociales.

El periodista Gustavo Argañaraz junto a Horacio Córdoba, Leandro Franco, José “Pato” Silva y Walter Díaz.

Con más o menos contratiempos que la rutina laboral les presenta en el día a día, ofrecen su tiempo y su mirada para contar en imágenes lo que acontece.

“No me veo sin hacer una foto, es lo que más quiero, lo que más me apasiona y me gusta la calle, es algo que a mí me seduce de tal manera que no puedo estar sin sacar fotos, si tuviera que estar trabajando en una oficina me muero”, dijo “Pato” cuando cumplió tres décadas de trayectoria.

“Más allá de elegir la fotografía, elijo la profesión. Sigo eligiendo este oficio porque me da uno de los mayores privilegios: estar en la calle, cerca de la gente y conocer otras realidades. En pocas palabras, la sigo eligiendo porque me mantiene con los pies en la tierra“, afirmó Leandro.

Libertad de prensa

Para las nuevas generaciones el nombre de José Luis Cabezas puede sonar lejano o hasta desconocido. En este sentido, a poco de cumplir 15 años en la profesión, Leandro manifestó que “los reporteros gráficos que llevamos más de una década en este oficio intentamos mantener vigente el caso Cabezas. Su muerte reafirmó la importancia del periodismo en la sociedad argentina y fortaleció un compromiso renovado con la verdad, la justicia y la libertad de prensa”.

El pin de Cabezas en el bolso de Leandro Franco.

Cerrando, subrayó: “La consigna ‘No se olviden de Cabezas’ no sólo es un pedido de justicia, sino también es un llamado a no olvidar el atentado que sufrió la libertad de prensa en democracia“.