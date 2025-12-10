Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por su actuación como Fernanda en “Envidiosa”, “La Zurda” en la serie “En el Barro” y Mora en “El fin del Amor”, este lunes, la actriz Lorena Vega ganó el premio como Mejor Actriz de Reparto en Serie en el Martín Fierro de Cine y Series 2025.

Tras recibir su primer Martín Fierro, la actriz, guionista y productora, dedicó unas palabras en sus redes sociales para agradecer todo el cariño recibido durante los últimos días.

“Por aquí para decirles que el caudal de amor que circula alrededor del premio Martín Fierro (de paso, gracias Aptra otra vez, ah re) y la sensación de alegría colectiva, es todo. Gracias por los mensajes, los elogios, los chistes y las fotos, por todas partes”, expresó.

“Gracias también a mis directoras y directores de cada serie que no les nombré en el escenario (y me quiero matar). ‘El fin del Amor 2’, Daniel Barone y ‘El fin del amor 1’, Leticia Dolera y Constanza Novick; ‘En El Barro’, Alejandro Ciancio y Estela Cristiani; ‘Envidiosa’, Gabriel Medina, Fernanda Heredia y Daniel Barone. Y a mis amigas y compañeras de ‘En El Barro’ alias #Elvaginal que las admiro, respeto y amo”, completó.

“Gracias por los mensajes, los elogios, los chistes y las fotos”. LORENA VEGA

“Imposible lograr nada sin guión, foto, vestuario, maquillaje, montaje, y el clave trabajo de apuntadores. Todas y todos”, señaló.

Además, compartió un “combo de fotos con gente amada”, entre ellos Gonzalo Zapico, “mi novio british, qué suerte que viniste”.

Además de su pareja y padre de su hijo, Zapico, quien es el hijo del periodista deportivo del Grupo La Opinión Austral, Carlos Zapico, fue su director en “La noche de los perros” y juntos dirigieron el documental “Imprenteros”.

El documental recibió el premio a Mejor Dirección en el 21° Tandil Cine, el Premio del Público y una Mención Especial del Jurado en la Competencia Argentina del 25° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) e integró la competencia oficial en el 33° Festival Biarritz Amérique Latine.

Vega cuenta además con trayectoria en cine. Su debut fue en 2019 con “El bosque de los perros”. También actuó en “La Dosis” (2020), “Cadáver exquisito” (2022), “Legiones” (2022), “Un bosque en silencio” (2023), “Norma” (2023), “Imprenteros” (2024) y Mazel Tov (2025).

