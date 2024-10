Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hombre que desde hace 36 años está al frente del taller de la imprenta del Grupo La Opinión Austral, Juan Benítez celebra este 18 de octubre su cumpleaños N° 65 y con el llega a la edad para jubilarse.

Su primera incursión en el mundo de los medios fue en el diario Correo del Sur, que se ubicaba en calle Maipú en la capital provincial, donde era barrendero y tras mostrar su interés en el taller, se inició como aprendiz, tarea que desempeñó durante cuatro años.

Cuando el periódico cerró, cambió de rubro y comenzó a trabajar en Vidriería Ilhero, donde también estuvo cuatro años.

Benítez junto a Fabián Gallardo descargando maquinaria.

Por sus conocimientos a Benítez lo estaba buscando Alberto Raúl Segovia, director propietario de La Opinión Austral, para que sea el jefe del taller. “Me dijeron si quería volver a trabajar con una rotativa de diario, él había comprado una, que me tome unos días de descanso así cuando llegara la máquina me ponía a trabajar. Cuando llegó la máquina, una alegría, pero no se movía un fierro, así que la desarmamos, la hicimos andar y así comenzamos”, recordó.

“Ahora tenemos una máquina linda que funciona, por ahí tenés partes mecánicas que empiezan a fallar, pero cuando a uno le gusta, se arregla“, manifestó.

Este viernes, Benitez celebrará su cumpleaños junto a su esposa Adela, su hija del corazón Liz y su nieta Agostina. “Ellos son lo lindo de la vida, si uno da hasta donde puede, las cosas te salen bien”, expresó.