Este 2 de abril, Río Gallegos conmemoró el 43º aniversario de la Gesta de Malvinas y el Día del Veterano de Guerra con un emotivo acto en el Monumento a “Los Caídos en Malvinas”. Pese a las inclemencias climáticas, que incluyeron una intensa granizada, el evento se llevó a cabo con una nutrida concurrencia de veteranos, autoridades y vecinos.

La jornada comenzó a las 10:30 horas con la concentración de delegaciones de colegios, asociaciones y ONG en el C.A. Boxing Club. Pasadas las 11:45, las autoridades civiles y militares arribaron al palco oficial, ubicado en el sector del Escudo de Río Gallegos, en la rotonda Cardenal Samoré.

A las 12:00 se dio inicio al acto con la revista y saludo a la Agrupación “Malvinas Argentinas”, seguido por el ingreso de los veteranos y la entonación del Himno Nacional. Luego, tuvo lugar una invocación religiosa y el depósito de ofrendas en honor al soldado José Honorio Ortega.

El punto culminante del acto fueron los discursos del presidente de la Asociación Centro de Veteranos de Malvinas, Eduardo Chorrero, y del intendente Pablo Grasso, quienes no ahorraron críticas al presidente Javier Milei.

Contundente mensaje de los veteranos

En su alocución, Chorrero rechazó la posible inclusión de los soldados continentales del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) como veteranos de guerra. “Si no se fue a Malvinas, no se es veterano”, enfatizó, criticando el decreto presidencial que, según entendieron, podría reconocerlos como Subtenientes de Reserva, es decir como parte del Ejército. Además, destacó la valentía de combatientes como José Honorio Ortega y reafirmó la postura de los veteranos en la lucha por la soberanía sobre las islas.

“Hoy vemos que se dictan leyes de soldados de guerra continentales de Malvinas. El respeto a los soldados, a los oficiales, suboficiales, civiles que entregaron todo por la defensa de nuestras Malvinas. Le están faltando el respeto. ¿Cómo se pueden comparar con José Honorio Ortega que entregó todo o como nuestro compañero? El abanderado de nuestro centro de veteranos Raúl Agustín Vázquez que él sintió como las bombas temblaban, hacían temblar la tierra donde él estaba parado. Quieren tener los mismos honores, no lo pueden lograr. Y hay gente del gobierno que tiene la posibilidad de decir que son veteranos de guerra, no lo son, ni lo serán. Que tengan reconocimiento por ser continentales, puede ser, pero no como veterano de no lo vivieron. Ni lo sufrieron ni lo tienen ni tienen las heridas en su cuerpo ni en la mente. Discúlpenme”.

El reconocimiento de Javier Milei no alcanza a los soldados del TOAS

Este 2 de abril, a 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, a través de un comunicado oficial, el Ejecutivo compartió la decisión del Presidente de reconocer como subtenientes de reserva a los soldados aspirantes oficiales de reserva que combatieron en el conflicto bélico de 1982. Y si bien en un principio algunos interpretaron que esta medida alcanzaría a los que participaron del conflicto desde el continente, miembros de Concertación TOAS, un grupo de soldados conscriptos encargados de proteger el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, dijeron a La Opinión Austral que la medida no tiene alcance para su causa de ser reconocidos.

Los herederos de Malvinas

Por otro lado, remarcó que las futuras generaciones siguen con el reclamo de soberanía. “Los herederos tienen activa la relación con la institución y mantienen viva la llave de Malvinas. Hoy a 43 años de la guerra vemos que seguimos remando en el mismo lugar con las negociaciones por la recuperación de nuestras islas. Nos corresponde a todos, pero principalmente a las autoridades, insistir en este reclamo”, manifestó.

“Que les hagan entender que son usurpadores y no ciudadanos con libre determinación. Para nosotros Malvinas está en los genes. Si no como se explica que nenes quieran tener las Malvinas estampadas en las ropas”.

Asimismo, reivindicó el sacrificio de los combatientes argentinos y recordó la tragedia del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, calificándolo como “un crimen de guerra” por haber sido hundido fuera del área de exclusión.

Pablo Grasso contra la autodeterminación de los isleños

El intendente Pablo Grasso también se pronunció contra la política del gobierno nacional respecto a Malvinas. Criticó las declaraciones de Javier Milei que plantean la posibilidad de autodeterminación para los habitantes británicos de las islas.

“Nos llama poderosamente la atención que el presidente de la Nación tenga una actitud errónea y pretenda que los usurpadores de nuestras tierras voten si son argentinos o ingleses”, sentenció Grasso.

Enfatizó la necesidad de seguir “malvinizando” a las nuevas generaciones, asegurando que la causa nacional no se puede diluir en decisiones políticas circunstanciales. “No nos podemos enamorar de una persona; nos tenemos que convencer de un proyecto de país”, destacó.

Cierre con un desfile cívico-militar

Tras los discursos, se realizó un minuto de silencio en memoria de los caídos, seguido por los saludos a los veteranos al pie del palco mientras sonaba la “Marcha a las Malvinas”. Finalmente, se llevó a cabo el desfile cívico-militar que reunió a fuerzas armadas, instituciones educativas y agrupaciones locales.

El acto concluyó antes de las 13:45, en medio de un clima adverso que, sin embargo, no impidió que la ciudad rindiera homenaje a sus héroes y reafirmara su compromiso con la causa Malvinas.