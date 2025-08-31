Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aeropuertos Argentina llevará a cabo el proyecto de rehabilitación de la pista 07-25 del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández”.

El proyecto incluye la rehabilitación de 2.750 metros que abarcan tanto el sector asfáltico como el de hormigón, con una inversión estimada de 24 millones de dólares. Fuentes del aeropuerto confirmaron a La Opinión Austral que 80 personas trabajarán directamente en la obra y entre 40 y 60 de manera indirecta.

Durante los últimos cinco años, Aeropuertos Argentina destinó más de 1.000 millones de dólares a nuevas terminales, pistas y calles de rodaje, en un plan coordinado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Secretaría de Transporte.

El Aeropuerto de la capital santacruceña conecta con distintos puntos del país, como Aeroparque, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande. Además, cuenta con vuelos hacia Islas Malvinas y Punta Arenas (Chile).

Actualmente, presenta un crecimiento en la operación internacional: según registros de enero a abril de 2024 en comparación con el mismo período de 2025, el total de pasajeros de vuelos internacionales aumentó un 52%.

¿Hasta cuándo estará cerrado?

Las obras comenzarán este lunes 1° de septiembre y se estima que durarán 113 días, por lo que se prevé finalizar el 22 de diciembre.

Por otra parte, ante el cierre temporal del aeropuerto, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, José Maldonado, detalló las medidas especiales que acordó el Gobierno provincial con las empresas de transporte privadas para reforzar y garantizar la conectividad de residentes y turistas durante la primavera.

Reforzarán el transporte por rutas

“Las empresas de transporte que cuentan con líneas regulares, como Sportman, Andesmar y Marga Taqsa, sumarán nuevas unidades y horarios, entre ellos servicios a las 03:00 y a las 09:00, para dar respuesta a la demanda durante estos meses”, explicó Maldonado.

El funcionario indicó que se habilitarán modalidades de servicio charter con distintas capacidades: vehículos para 5 a 8 pasajeros, contratables a demanda y con retiro en domicilio u hotel; minibuses de 8 a 24 pasajeros; y colectivos de 24 a 56 pasajeros con horarios fijos desde la terminal.

Asimismo, Maldonado adelantó que taxis y remises de Río Gallegos y El Calafate fueron habilitados para cubrir traslados de pasajeros en los horarios que los clientes los requieran.

“El objetivo principal es garantizar que, durante el cierre del aeropuerto, los vecinos y turistas cuenten con alternativas de traslado seguras y accesibles”, concluyó el subsecretario de Transporte.

Las obras en el aeropuerto tendrán una duración de 113 días.

Detalle de las obras en la pista del Aeropuerto de Río Gallegos

Sector Hormigón (hasta la identificación de hormigón con el inicio de pavimento flexible)

Demolición de la losa de hormigón existente.

Excavación de caja/Mejorado y perfilado.

Base de hormigón. Espesor promedio: 20 cm.

Losa de hormigón simple con juntas. Espesor promedio: 36 cm.

Cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados.

Se requerirá de 12.000 metros cúbicos de Hormigón (entre hormigón estructural y hormigón de base)

Sector pavimento flexible

Fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente.

Base asfáltica. Espesor variable promedio: 6 cm.

Carpeta asfáltica. Espesor: 4 cm.

Se utilizarán 38.000 toneladas de asfalto.

Sector hormigón- Cabecera 25

Limpieza y sellado de juntas.

Limpieza y sellado de fisuras.

Intervención de losas puntuales.

General

Readecuación de balizamiento y señalamiento diurno.

Instalación un nuevo sistema de detección de hielo, para el sistema de monitoreo superficial de pista.

