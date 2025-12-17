En el Cuartel Central de Bomberos, este miércoles, se entregó una escultura realizada por un grupo de estudiantes del Profesorado de Artes Visuales del Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA).

La obra fue desarrollada en el marco de la cátedra Escultura II, a cargo de la profesora Marcela Pizarro Mackenzie, y es el resultado de un proceso formativo sostenido a lo largo de todo el año, en el que se promovió el trabajo artístico, la participación estudiantil y el compromiso con la comunidad.

Del trabajo participaron, durante seis meses, las estudiantes Daniela Pacheco, Micaela Tarifa, Elena Calisto, Nazarena Almonacid, Briza Gómez, Katrina Aburto, Fernanda Bonil, Maura Arroyo y Lucía Fernández.

Marcela Pizarro Mackenzie, profesora del IPSA. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Este proyecto surge a raíz de que Bomberos se acerca al Profesorado de Artes Visuales para poner en valor la escultura que está ubicada afuera del Cuartel. Cuando hicimos el primer acercamiento, vimos que tiene la estructura interna deteriorada, era riesgoso en este clima mantener una obra que tiene los hierros corroídos entonces propusimos hacer una réplica“, explicó Marcela Pizarro Mackenzie a La Opinión Austral.

La escultura original que se encuentra en el ingreso al Cuartel Central ubicado en Silvano Picard 1168, fue realizada por la hermana de un exjefe del Cuartel: Ivana Aurora Dolores, recibida en 1996 de la Escuela de Artes Visuales N°12 de Entre Ríos, y se inauguró el 3 de abril de 1997.

La escultura original está emplazada en Silvano Picard 1168. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La actividad, señaló, “se vincula con los contenidos desarrollados en la Cátedra de Escultura II, donde los estudiantes del profesorado trabajan a partir de modelos que replican en arcilla, hacen los moldes y después el vaciado en cemento. En esta oportunidad, no tuvimos un modelo, tuvimos una escultura de modelo”.

“Esto es vincularse con la sociedad voluntariamente”, señaló Pizarro Mackenzie.

La docente explicó que la escultura está dividida en tres partes “por eso se ven grietas, hay un proceso que se va a terminar el año que viene. La estructura se ensambla, uno adentro del otro, todavía hay partes que hay que rellenar con cemento, pero eso se hace en el momento del emplazamiento“.

“En el inicio fue un desafío y después, en el transcurso, fue otro desafío porque me preguntaron si podía haber dos esculturas iguales. Pusimos la propuesta en común con los estudiantes, hicimos moldes más pequeños. La escultura queda acá y los moldes se van para San Julián para presentar el proyecto y ver de continuar con réplicas”, mencionó.

La escultura original quedará resguardada en el museo de bomberos.

“Después de tantos meses de trabajo por parte de la gente del IPSA y nosotros acompañándolos, estamos contentos de que se finalizó la primera etapa”, destacó el jefe del Cuartel Central, comisario Daniel Ojeda.

Asimismo, mencionó que “el personal de la guardia prestaba colaboración constantemente con los profesores y los alumnos, es un trabajo en conjunto. La experiencia fue muy satisfactoria“.

Cristian Figueroa, comisario mayor. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A modo de balance del año, el comisario mayor Cristian Figueroa señaló: “Con complicaciones, tratando de dar soluciones a los problemas que tenemos a nivel estructural, pero siempre, como lo simboliza la escultura, al servicio de la comunidad, salvaguardando las vidas, capacitando al personal, el año que viene tenemos ingreso de personal. Estamos constantemente haciendo lo necesario para poder mejorar“.

Por último, sobre los días de alerta meteorológica por fuertes vientos, mencionó: “Los vecinos que solicitan la presencia de bomberos, siempre están muy agradecidos, eso ayuda mucho y llena el alma que cuando uno finaliza su trabajo, se lo agradezcan”.