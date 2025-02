Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La querida vecina de Río Gallegos, Graciela Suárez, tuvo que ingresar nuevamente al quirófano este martes por la tarde debido a complicaciones en su salud. Desde el fin de semana, Suárez permanece internada en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras haber sido sometida a dos cirugías para remover una grave infección renal.

A pesar de los procedimientos anteriores, nunca recibió el alta médica, ya que su fiebre y dolores persistían. En las últimas horas, su cuadro se agravó aún más cuando su riñón izquierdo acumuló líquido, lo que hizo necesaria una nueva intervención quirúrgica. La cirugía se realizó a las 18 horas de este martes.

Tras la operación, Suárez conversó con La Opinión Austral y brindó detalles sobre su estado de salud: “Ya estoy fuera del quirófano. Me pusieron dos ondas para drenar. Tiene que descomprimir el riñón, está muy inflamado. Las voy a tener varios días y seguiré internada”, detalló

Además, destacó el acompañamiento del equipo médico que la está tratando: “El médico es un genio. Me tiene una paciencia… está pendiente todo el tiempo. Me llama, me manda mensajitos, si estoy bien, si me siento bien. Me siento acompañada por el médico, por los enfermeros.”

Por el momento, Suárez continuará internada bajo observación médica, con la esperanza de que su estado mejore en los próximos días.

Leé más notas de La Opinión Austral