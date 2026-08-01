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Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Hospital Regional Río Gallegos llevó adelante una jornada de testeos gratuitos destinada a toda la comunidad. La iniciativa tuvo como objetivo promover la detección temprana de hepatitis B y C, dos enfermedades que continúan representando un importante problema de salud pública a nivel mundial.

Durante la actividad, La Opinión Austral dialogó con el doctor Andrés Torres, quien explicó que estas patologías suelen recibir menos atención que otras infecciones, a pesar de su impacto sanitario.

“Más o menos 1.300.000 personas en el mundo fallecen de hepatitis C y B. Es el doble de las personas que fallecen por culpa del VIH”, señaló el profesional.

En ese sentido, consideró fundamental generar espacios de concientización y acceso al diagnóstico para aumentar el conocimiento de la población sobre estas enfermedades.

Doctor Andrés Torres. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Testeos gratuitos, rápidos y abiertos

La jornada se desarrolló en las instalaciones del Hospital Regional y estuvo abierta tanto al personal sanitario como a vecinos y vecinas de Río Gallegos que quisieran realizarse el estudio.

Según explicó Torres, el procedimiento es sencillo y rápido. Consiste en una prueba mediante una pequeña punción que permite obtener información preliminar sobre la posible exposición al virus.

“Es súper rápido, es un pinchacito que se hace y la verdad aporta muchísima información para nosotros. También es muy bueno para la comunidad que se haga este test por lo menos una vez en la vida”, afirmó.

Además de los controles para hepatitis, durante la actividad también se realizaron testeos de VIH y sífilis, ampliando así las posibilidades de diagnóstico precoz de distintas infecciones.

La hepatitis puede no presentar síntomas durante años

Uno de los principales desafíos en la lucha contra la hepatitis es que muchas personas desconocen que están infectadas. Esto se debe a que la enfermedad suele desarrollarse de manera silenciosa durante largos períodos.

“La hepatitis es casi asintomática. Una persona puede tener hepatitis B o C durante 20 o 30 años y puede no tener ningún tipo de síntoma”, explicó el médico.

A diferencia de otras enfermedades infecciosas que presentan manifestaciones clínicas más tempranas, las hepatitis virales pueden avanzar lentamente y provocar daños en el hígado sin que el paciente lo advierta.

Por ese motivo, los especialistas insisten en la necesidad de realizar controles preventivos aun cuando no existan señales de alerta.

“Gran parte de la gente infectada no sabe o no tiene conocimiento de que tiene la enfermedad”, advirtió Torres.

No es necesario presentar síntomas para acceder al estudio

Desde el hospital remarcaron que cualquier persona puede acercarse a realizarse el test sin necesidad de contar con una orden médica o presentar síntomas.

La campaña fue diseñada precisamente para facilitar el acceso al diagnóstico y fomentar que más personas conozcan su estado de salud.

“No hace falta tener síntomas. Esa es la idea. Cualquier persona que desee puede acercarse y se le hace el test”, indicó el profesional.

Asimismo, aclaró que el estudio es completamente gratuito y que únicamente se solicita el Documento Nacional de Identidad para realizar el registro correspondiente.

Cómo continúa el proceso ante un resultado positivo

Consultado sobre el procedimiento que sigue en caso de detectar un resultado positivo, Torres explicó que el test rápido constituye una primera instancia de evaluación y que luego deben realizarse estudios complementarios.

“Este testeo nos dice únicamente si la persona ha tenido contacto o no con el virus en algún momento de su vida”, detalló.

Posteriormente, se solicitan análisis de sangre específicos para determinar si existe una infección activa, evaluar el estado del hígado y definir si el paciente requiere tratamiento.

“Después hay que hacer otros estudios posteriores de sangre para ver si dañó el hígado y para saber si verdaderamente tiene que recibir un tratamiento”, agregó.

El seguimiento es realizado de manera individual por especialistas en infectología y hepatología, quienes establecen los pasos a seguir en cada caso particular.

Llamado a la prevención

Si bien durante la jornada se detectaron algunos pacientes con resultados positivos, las estadísticas oficiales son manejadas por el equipo de Infectología del Hospital Regional.

Más allá de los números, los profesionales coincidieron en que estas campañas cumplen un rol fundamental para mejorar el acceso al diagnóstico y reducir los riesgos asociados a enfermedades que muchas veces permanecen ocultas durante años.

Antes de finalizar, Torres renovó la invitación a la comunidad para participar de este tipo de iniciativas sanitarias.

“Están todos invitados a hacerse un testeo. Es completamente gratis. Es súper rápido. Es un pinchacito. No es doloroso”, expresó.

La detección temprana continúa siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones graves asociadas a la hepatitis B y C, enfermedades que, pese a su impacto global, todavía enfrentan el desafío de lograr una mayor concientización en la sociedad.