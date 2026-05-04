CAMPAÑA POR LA VECINA A LA QUE SE LE PRENDIÓ FUEGO LA CASA

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Una vivienda del barrio APAP quedó completamente destruida por un incendio el sábado por la noche. La dueña no estaba en el lugar, pero perdió todo. Su familia impulsa una campaña solidaria y detalla cómo colaborar.

El incendio ocurrió el sábado cerca de las 21 horas y en pocos minutos arrasó con todo. La casa, ubicada en el barrio APAP, a la altura del 60 en Cañadón Seco, quedó inhabitable. “Estamos intentando recuperar lo poco que se puede recuperar, juntando las cosas de a poco”, contó Leo Herrera, cuñado de la damnificada, en diálogo con LU12 AM680.

La mujer, conocida como Magui, no se encontraba en la vivienda al momento del siniestro. Había salido a visitar a un familiar. “Gracias a Dios no estaba, porque podría haber sido peor la tragedia”, señaló Herrera. Sin embargo, el daño material fue absoluto: “La ropa, absolutamente nada. Los electrodomésticos, televisores, sillones, todo quedó destruido. Sí o sí fue una pérdida total”.

El estado en el que quedó la casa de Magui tras el voraz incendio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En estas primeras horas, la familia intenta reorganizarse como puede. Magui se encuentra alojada en la casa de sus familiares, mientras atraviesa el impacto emocional del hecho. “Todavía está golpeada, no digiere todo lo que pasó. Por eso no ha querido hablar”, explicaron.

Leo Herrera, cuñado de la vecina que perdió todo, habló con el móvil de LU12 y La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El incendio también dejó una pérdida difícil de dimensionar: las mascotas de la familia no lograron sobrevivir. “Por ahí lo más triste fue que tenía sus perritos, que los amaba, y lamentablemente fallecieron”, expresó Herrera.

Mientras se aguardan las pericias para determinar el origen del fuego —“todavía no están terminadas, tenemos que ir a la comisaría y a bomberos para ver qué concluyen”—, la respuesta de la comunidad no tardó en aparecer. La campaña solidaria se viralizó rápidamente y en pocas horas comenzaron a llegar donaciones.

“Ropa ya hay mucha. Se hizo muy viral la campaña, se juntó bastante, incluso la que no usemos la vamos a donar a otros lugares donde se necesite”, aclaró Herrera. En ese sentido, pidió redirigir la ayuda hacia lo que hoy resulta prioritario: “Lo ideal serían cosas de cocina: platos, vasos, cubiertos, lo que sea. Todo eso se perdió”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además de las donaciones materiales, la familia habilitó una vía para aportes económicos. “Se está recolectando dinero también, el alias es MAGUIMAG. “El que pueda colaborar con algún dinerito va a ser bienvenido”, detalló.

Para quienes deseen acercar elementos, también se organizó un sistema de contacto directo. “Se puede coordinar para retirar las cosas, no habría problema con eso”, indicó Herrera.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En paralelo, hubo intervención de organismos estatales. “Vino gente del Gobierno, nos dejaron contactos y tenemos que acercarnos cuando ella esté mejor para una entrevista”, explicó.

El proceso de reconstrucción recién comienza y, por ahora, no hay definiciones sobre una eventual campaña para levantar nuevamente la vivienda. “No lo hemos pensado todavía. Calculamos que en unos días nos vamos a sentar como familia para ver cómo seguir”, dijo.

“Es lamentable, pero se sale adelante. Es granito a granito. Lo material se recupera, a corto o largo plazo uno lo vuelve a tener”, cerró.

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