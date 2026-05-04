Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 4 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Autódromo "José Muñiz”: grandes finales en la fecha del torneo zonal * Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia hacia Cabo Verde * Voraz incendio destruyó una casa en Río Gallegos: murieron dos mascotas * Provincia invertirá $ 190 millones para llevar agua al barrio 22 de septiembre *"Es alarmante”: preocupa la gran cantidad de casos de material de abuso sexual infantil en Santa Cruz * Ara San Juan: casación habilitó a los fiscales hablar durante el juicio *La estafadora de Río Gallegos tiene antecedentes y se robó $ 50 millones *Murió Tyrone, el bebé de Las Heras con el síndrome de Prune Belly * Camioneros goleó 4-2 a Belgrano, el último campeón: sigue siendo líder

Por La Opinión Austral | 04 de mayo 2026 · 0:40 hs.