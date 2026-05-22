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En la madrugada de este viernes, el Centro de Estudiantes (CE) de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) dio a conocer que el trabajador nodocente, que en la tarde apuñaló a un estudiante, había sido liberado.

Desde el CE exigieron a las autoridades cerrar la Unidad Académica este viernes para “cuidar la integridad de toda la comunidad universitaria”.

Si bien durante la mañana, las actividades se desarrollaron con normalidad, minutos antes del mediodía, Decanato dio a conocer que las actividades se suspenderían tanto por la tarde de este 22 de mayo como así también las previstas para este sábado 23 de mayo, respondiendo a la solicitud del CE como así también del gremio docente ADIUNPA y el nodocente ATUNPA.

En este contexto, en las primeras horas de la tarde, el Centro de Estudiantes dio a conocer la convocatoria a una movilización bajo la consigna “Justicia por nuestro compañero”.

“El martes pasado, dentro de la UNPA-UARG, apuñalaron a uno de los nuestros. No fue en la calle, no fue lejos. Fue acá, en el lugar donde venimos a estudiar, a trabajar, a construir algo. Y hoy él sigue internado, peleándola. Eso sólo ya es demasiado”.

“Anoche nos enteramos de algo que nos llenó de bronca y de miedo a la vez: la justicia liberó al agresor, Pablo B. La misma persona que intentó quitarle la vida a nuestro compañero está libre. Suelto. Sin consecuencias”, manifestaron.

“No tenemos palabras para describir lo que eso significa para la víctima, para su familia, para todos los que compartimos este espacio. Y no podemos mirar esto como si fuera un caso aislado porque no lo es“, marcaron.

“El martes pasado, dentro de la UNPA-UARG, apuñalaron a uno de los nuestros”. CENTRO DE ESTUDIANTES UNPA-UARG

“Vivimos tiempos donde todo se viene abajo un poco más cada día. Donde el estado recorta, ajusta y abandona. Donde la salud mental de la gente está al límite y no hay políticas reales que contengan. Donde las instituciones que deberían protegernos nos dan la espalda una y otra vez. Lo que pasó en nuestra universidad es el reflejo de todo eso”, expusieron.

“Si el estado nos desampara y la justicia premia la impunidad, la única respuesta posible es salir juntos”, sostuvieron desde el CE convocando para este viernes a las 18:00 en la intersección de avenidas Néstor Kirchner y San Martín.

La marcha que, adelantaron, se dirigirá al Juzgado de Instrucción N° 1, sito en Juan B. Justo 45, donde se encuentra el expediente.

En la movilización exigirán:

La detención INMEDIATA de Pablo B. Ni un día más de impunidad.

Justicia REAL y RÁPIDA para nuestro compañero y su familia.

Presupuesto y políticas concretas de salud mental y Genero. BASTA de ajuste sobre los que menos tienen.

Seguridad genuina en nuestra comunidad universitaria. NO puede volver a pasar.

Por último, pidieron: “Acompañemos a la familia. Acompañémonos entre nosotros. Si no salimos a decirlo, nadie lo va a decir por nosotros“.

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