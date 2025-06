Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la presencia de instituciones tradicionales del fútbol infantil de Río Gallegos, el Torneo Integral de Invierno sigue desarrollándose durante el receso oficial de ambas ligas. Tras un primer fin de semana con varias goleadas y partidos parejos, este viernes, sábado y domingo se disputará la segunda fecha, con encuentros programados en la cancha Enrique Pino.

El certamen, impulsado por el Club Palermo, con el acompañamiento de la Liga de los Barrios, reúne a equipos de categorías Quinta (2009/10) y Cuarta (2007/08), organizados en dos zonas por división. El formato prevé partidos todos contra todos y clasificación a semifinales para los dos mejores de cada grupo.

Resultados de la primera fecha

El fin de semana pasado se vivieron varios encuentros destacados: en Quinta, Olimpia venció 8 a 0 a Los Halcones, Boxing goleó 11 a 1 a Fátima, Palermo derrotó 8 a 2 a 22 de Septiembre, y Boca empató 1 a 1 con Unión Santacruceña.

El domingo, Hispano Americano superó 5 a 0 a La Kuadra, Olimpia volvió a ganar, esta vez 3 a 0 ante Unión, y Talleres se impuso 5 a 0 a Belgrano en Cuarta División, mientras que Boxing logró un abultado 10 a 0 sobre Belgrano en Quinta. En el resto de los cotejos, Talleres venció 3 a 1 a Don Bosco (quinta), y Don Bosco se impuso 2 a 1 a Atlético Salta (cuarta).

Programación para este fin de semana

Según informaron desde la organización, los encuentros del viernes 20 de junio (feriado) comenzarán desde las 12:30 en categoría Quinta, con el choque entre Don Bosco y Belgrano (grupo B). Más tarde jugarán 22 de Septiembre vs. Unión Santacruceña (grupo A), Los Halcones vs. Boxing, Olimpia Negro vs. La Kuadra, y Olimpia Blanco frente a Talleres. Tendrá fecha libre Hispano.

El sábado 21, por cuarta división, la jornada iniciará con el cruce entre Unión Santacruceña y Atlético Salta. Luego se medirán Hispano frente a Fátima, Boca ante Talleres, Don Bosco frente a Belgrano, y cerrarán 22 de Septiembre contra Boxing. Además, Palermo ganará los puntos ante Chaco, que no se presentó en la primera fecha.

La actividad seguirá el domingo 22, también en quinta división, donde a las 12:30 abrirán la fecha Hispano y Olimpia Negro (grupo A). Luego será el turno de Belgrano vs. Olimpia Blanco (grupo B), Talleres frente a Los Halcones, Boxing ante Don Bosco, y cerrarán La Kuadra y 22 de Septiembre. En esta jornada quedará libre Unión Santacruceña.

La voz de los entrenadores

El coordinador de infantiles del Boxing Club, Enrique “Kike” Martínez, valoró la posibilidad de competir durante el receso invernal: “Es un torneo que nos viene bien por el parate de la Liga Sur. Está bueno poder competir acá y también mañana en el Torneo Centenario de Hispano. Lo afrontamos con la seriedad que se merece para que los chicos puedan jugar más”.

Por su parte, Juan Manuel Ortiz, entrenador de Talleres RG, también destacó la importancia del certamen: “Estamos a mediados de junio y podemos jugar, eso es lo importante. Que no se sienta el parate, que los chicos sigan sumando rodaje. Y además, en cancha de 11, que a ellos les encanta. Este torneo nos permite cruzarnos con clubes que no enfrentamos habitualmente, así que agradecemos la invitación”.

Una iniciativa que suma

El Torneo Integral de Invierno busca mantener en actividad a los jugadores durante los meses de baja temperatura, cuando las competencias oficiales entran en receso. La propuesta apuesta a consolidar el vínculo entre instituciones de distintas ligas y a reforzar la formación deportiva de los juveniles en un entorno de competencia y camaradería.

Con buena organización, respaldo de los clubes y compromiso de los entrenadores, la iniciativa sigue creciendo y deja en claro que, incluso en los meses más fríos del año, el fútbol infantil en Río Gallegos no se detiene.