Graciela Suárez, una de las principales referentes solidarias de la capital santacruceña, está atravesando un complejo cuadro de salud sobre el cual, su hija Candela dio a conocer que deberán realizarle una amputación transtibial, un procedimiento quirúrgico que extirpa la parte inferior de la pierna.

Los problemas de salud de la fundadora de la Red de Mujeres Solidarias comenzaron antes de las fiestas de fin de año de 2024 cuando debió ser internada en el Hospital Regional de Río Gallegos, para luego ser derivada -a mediados de enero de 2025- a Ciudad de Buenos Aires.

Graciela presentaba una severa infección renal causada por una piedra de gran tamaño que obstruía su vía urinaria, estuvo internada por casi tres meses, pasó por varias cirugías y también se le colocaron sondas.

Luego de que regresó a Río Gallegos y ante la imposibilidad de trabajar, la situación económica le impidió viajar nuevamente, pero continuó -dentro de lo posible- recibiendo atención médica.

A principios de este mes, dio a conocer que para poder afrontar los coseguros de consultas y estudios y la medicación, lanzaría una rifa.

La semana pasada, Graciela contó a La Opinión Austral que estaba con los riñones dilatados y una arteria del pie tapada lo que resultaba en un dolor que le impedía siquiera descansar.

Este sábado en una publicación realizada en la cuenta personal de Graciela y en el grupo de Facebook de Red de Mujeres Solidarias, Candela explicó cuál es la situación actual: “Quería tomarme el tiempo para contarles con claridad la situación que estamos atravesando, porque esta comunidad no es sólo un grupo: es una parte muy importante de la vida de mi mamá. Cada persona que está acá sabe el amor, el compromiso y el corazón que ella siempre puso para ayudar a quienes más lo necesitan”.

“Mi mamá está asustada, con miedo y atravesando un momento emocional muy difícil”. CANDELA, HIJA DE GRACIELA SUÁREZ

“Hace unos días mi mamá comenzó con una complicación muy grave en su pierna a causa de una obstrucción arterial. Anteayer ingresó a quirófano para intentar destapar la arteria y recuperar la circulación, pero lamentablemente no fue posible. En ese procedimiento, le dejaron colocado un catéter dentro de la pierna para intentar mejorar el flujo y poder salvar el pie“, amplió.

Candela explicó que en la mañana de este viernes, Graciela volvió a ingresar para un nuevo intento, pero nuevamente no lograron el resultado esperado. “Por la tarde entró por segunda vez, ya como un último procedimiento definitivo, y los médicos nos informaron que no encontraron forma de restablecer la circulación“, indicó.

“El cuadro se complicó aún más porque la infección es muy grande y está avanzando rápidamente en la pierna. Debido al riesgo de que esa infección se extienda al resto del cuerpo y comprometa sus órganos, poniendo en peligro su vida, los médicos tomaron la decisión de que la única opción segura es realizar la amputación por debajo de la rodilla“, explicó.

La hija de Graciela compartió que “fue una noticia muy dura para todos y especialmente para ella. Mi mamá está asustada, con miedo y atravesando un momento emocional muy difícil. Lo que más le duele no es solo la operación en sí, sino el temor de no poder seguir siendo útil, de no poder acompañar como siempre a las familias y personas que dependen de la fundación. Esto es lo que más ama, lo que le da sentido, y en lo que siempre pensó primero antes que en ella misma”.

“En este momento, más que nunca, necesitamos difundir la rifa y colaborar con la venta, ya que se vienen gastos muy grandes”.

“Quiero que sepan algo importante: su deseo es seguir adelante. Ella quiere continuar, acompañar y estar presente dentro de sus posibilidades durante su recuperación. Y yo voy a estar a su lado para ayudarla y sostener todo lo que ella viene haciendo, para que este proyecto tan importante no se detenga”, afirmó Candela.

El pedido de ayuda

Ante todo lo sucedido y lo que vendrá, Candela manifestó a todos: “Hoy más que nunca necesitamos del apoyo de ustedes. Les pedimos que la tengan en sus oraciones, que le envíen fuerzas, fe, ánimo y mucho amor para atravesar este momento tan difícil. El apoyo emocional y espiritual para ella es fundamental”.

“También queremos pedir su ayuda con algo muy importante. Antes de esta situación, mi mamá había organizado una rifa. En este momento, más que nunca, necesitamos difundirla y colaborar con la venta, ya que se vienen gastos muy grandes: la cirugía, el proceso de recuperación, medicamentos, traslados, rehabilitación y la futura prótesis”, expuso.

“Toda ayuda suma, ya sea comprando, compartiendo o difundiendo. Sabemos que esta comunidad siempre estuvo cuando más se la necesitó, y confiamos en ese mismo corazón solidario de siempre”, añadió.

Cabe recordar que la rifa tiene como primer premio un juego de mesa y sillas, el segundo premio es una camiseta de Boca Juniors firmada por el plantel y por Juan Román Riquelme, el tercer premio es una mopa con balde y el cuarto, un secador de calzado. El quinto premio es una cartera y el sexto, una torta.

Cada número cuesta 10 mil pesos y los teléfonos de contacto son 2966510631 y 2966672834. El alias es Graciela.suarez1967 y está a nombre de Graciela del valle Suárez.

Tras dar a conocer lo que está sucediendo, Candela dijo: “Sentí que era necesario contarles todo esto porque ustedes no son solo miembros de un grupo. Ustedes son parte de la vida de mi mamá, de su camino y de todo lo que construyó con tanto amor, esfuerzo y dedicación durante tantos años“.

“Con fe y el apoyo de todos, confiamos en que mi mamá va a salir adelante y va a volver a hacer lo que más ama: ayudar”. CANDELA, HIJA DE GRACIELA SUÁREZ

“Gracias de corazón por cada mensaje, por cada oración, por el cariño y por el acompañamiento que ya estamos recibiendo. Y gracias también a quienes se han acercado y han estado presentes en este momento tan difícil para nuestra familia. Con fe y el apoyo de todos, confiamos en que mi mamá va a salir adelante y va a volver a hacer lo que más ama: ayudar”.

Por último, pidió que “por favor eviten mandar mensajes y respetar este momento”.