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Entre los santacruceños que han podido presenciar los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, está el riogalleguense Federico Camporro (34).

Cuando vio jugar a la Scaloneta hubo alguien que no lo pudo acompañar, pero sí estuvo presente en su corazón y en cada jugada de los dirigidos por Scaloni. A Federico, ir al partido con una bandera en la que escribió “Iván Carrizo presente” le permitió expresar el amor y agradecimiento a un amigo entrañable que se quitó la vida en abril.

“Mi vinculo con Iván empezó cuando éramos niños. Hicimos primaria y secundaria del Colegio Salesiano juntos. Además, compartimos clubes como Hispano Americano y Bancruz donde pasábamos muchas horas. Vivimos siempre muy cerca, por lo que era muy común volver caminando desde el club, el colegio, cumpleaños o cualquier actividad cerca del centro en grupo, junto a quienes vivíamos por la misma zona, juntando infinidad de anécdotas y risas en cada una de esas ‘vueltas a casa'”, contó Federico a La Opinión Austral.

“Lamentablemente por encontrarme lejos, no tuve la oportunidad de volver a Gallegos y despedir a mi gran amigo”, mencionó.

La Scaloneta inició su participación en el Mundial el martes 16 de junio midiéndose con Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La victoria fue albiceleste por 3 a 0. Federico reconoció que “los primeros partidos fueron difíciles de disfrutar y mirarlos con alegría, pero con el correr de los días empecé a pensar que quizás, poder asistir a algún partido, era una buena forma de poder homenajearlo”.

Actualmente, él vive en Estados Unidos así que, en principio, asistir a alguno de los cruces era una posibilidad viable.

“Por suerte, pudimos conseguir asistir al ultimo partido entre Argentina vs. Inglaterra y quise aprovechar esa oportunidad para llevar su nombre conmigo, sabiendo lo que él hubiese disfrutado estar ahí. Amaba el fútbol, era una de sus grandes pasiones“, mencionó.

Federico Camporro con la bandera argentina en el Estadio Atlanta.

Así, en el estadio de Atlanta, Federico celebró la histórica semifinal e Iván, de alguna forma, estuvo allí.

“No fue sólo una manera de homenajearlo, por sobre todas las cosas, fue una manera de agradecerle“, manifestó.

“Quien conoció a Iván sabe lo que fue como persona. Transparente, alegre, divertido, sincero, leal, realmente no alcanzarían los adjetivos para describirlo. Siempre poniendo al resto por delante de él. Siempre atento y preocupado por saber cómo estabas y sobre todo dispuesto a sacarte una sonrisa en cualquier momento“, aseguró.

“Siempre va a estar con nosotros, gracias a Dios, nos dejó miles de anécdotas y recuerdos que jamás se borrarán”, señaló.

Iván Carrizo y Federico Camporro con la camiseta de Bancruz.

“Ojalá esa bandera pueda estar en muchos lugares más y que su nombre llegue lo mas lejos posible, voy a intentar que así sea, siempre”, anheló Federico.

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