Ante miles de jóvenes en la Plaza San Pedro, el papa León XIV presidió este domingo la ceremonia de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassatti.

Acutis, el más contemporáneo de los dos nuevos santos, nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció el 12 de octubre de 2006, días después de saber que tenía leucemia. Tenía 15 años. En su corta vida había desarrollado el catecismo virtual y un sitio web para compartir contenidos religiosos e informes de milagros.

En la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima” se proyectó un documental sobre la vida del santo.

Muy lejos del Vaticano, en el sur de Argentina, se vivió con alegría la canonización del primer santo millennial.

La comunidad de Río Gallegos conoció más sobre la vida del “influencer de Dios”.

En la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima” en Río Gallegos, la comunidad se organizó para proyectar el documental sobre la vida del santo y compartir la celebración de la misa, presidida por el cura párroco Sergio Soto.

Integrado por niñas, niños y jóvenes, el grupo se formó en 2003.

Antes del inicio de la misa, el grupo de niños y jóvenes Carlo Acutis destapó el retrato del santo que quedará en la parroquia.

“Cuando abrimos el grupo, los mismos jóvenes estudiaron la historia de Carlo Acutis y decidieron ponerle el nombre de este santo a nuestro grupo porque se sintieron muy identificados“, contó Fabiana Ramos, coordinadora del grupo, a La Opinión Austral.

Ante la canonización, acotó: “Nos pareció muy importante estar presentes ya que nosotros elegimos a este santo para nuestro grupo”.

Antes de tomar posesión de la Diócesis de Río Gallegos, en agosto de 2023, en una entrevista con La Opinión Austral, monseñor Ignacio Medina se refirió a la figura de Acutis destacando el uso que éste hacía de la tecnología.

En el día de la canonización, el grupo de niños y jóvenes Carlo Acutis celebró al nuevo santo.

“Ese es un signo de los santos de nuestros tiempos. Esto te lleva a que uno pueda ir mirando también que la santidad tiene que ver con lo cotidiano, porque a veces ponemos como muy arriba el cielo y muy abajo la Tierra, a una distancia tan grande que decís no llega nunca. Sin embargo, la santidad no se construye con cosas extraordinarias, sino con lo ordinario que va haciendo que eso sea extraordinario. Dice el Evangelio: quien es fiel en lo pequeño, es fiel en lo mucho”, expuso.

El camino a la santidad

El primer milagro atribuido al “influencer de Dios” por el que se convirtió en beato ocurrió el 12 de octubre de 2010 en la capilla de “Nuestra Señora Aparecida” de Campo Grande, Brasil.

Un tapiz de Carlo Acutis develado en la basílica de San Francisco durante la ceremonia de beatificación el 10 de octubre de 2020, en Asís, Italia.

Un niño que sufría un páncreas anular se acercó a besar una reliquia de Acutis. El padre Tenorio, vice postulador de la Causa de Carlos Acutis señaló que “la enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que le debilitaba mucho puesto que todo lo que comía lo devolvía”. En la fila para la bendición de la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir a lo que éste contestó: “Dejar de vomitar”. Desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado.

En tanto que el segundo milagro, que lo convirtió en santo, aconteció en 2022.

Valeria Valverde sufrió un accidente mientras iba en su bicicleta por la ciudad de Florencia y como consecuencia, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y requirió una cirugía de craneotomía y la extirpación del hueso occipital derecho para reducir la presión sobre el cerebro.

Las posibilidades de sobrevivir eran muy pocas.

Una mujer que trabajaba de secretaria de la madre de Valeria, comenzó a rezarle a Carlo Acutis. El 8 de julio, Liliana, la madre de Valeria, peregrinó a la tumba del joven, en Asís. Ese mismo día, recibió una llamada telefónica desde el Hospital Careggi informándole que su hija había empezado a respirar espontáneamente. Al día siguiente, empezó a moverse y a recuperar, poco a poco, el habla.

Según la información del Vaticano, el 18 de julio, una tomografía axial computarizada (TAC) mostró que la hemorragia craneal había desaparecido. Al mes siguiente, fue trasladada a terapia de rehabilitación, donde progresó rápidamente.