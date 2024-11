Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En respuesta a la viralización de imágenes que evidencian la contaminación causada por desechos presuntamente arrojados por frigoríficos en la costanera de la ciudad, personal de la Agencia Ambiental de la Municipalidad, encabezado por Juan Alvarado, se hizo presente en el lugar para tomar las medidas pertinentes.

“Elaboramos un informe, armamos un acta y luego iremos hasta la empresa responsable para que comunique lo que está pasando”, afirmó Alvarado.

Durante la inspección, se constataron manchas significativas de sangre, lo que constituye una clara evidencia de irregularidades.

Al respecto, Alvarado agregó: “Hemos visto manchas muy grandes de sangre. Son claras pruebas de que algo no está bien y no es la primera vez que sucede. De hecho, es la segunda vez que venimos en el año. No sabemos qué pasa con la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero nos vemos obligados a intervenir para cuidar nuestra ría local“.