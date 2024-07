Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, padres y alumnos del Colegio Secundario N° 19 “Cincuentenario de LU12” organizaron una convocatoria en las puertas de la institución educativa para visibilizar el reclamo por problemas edilicios que afectan el normal funcionamiento del establecimiento.

La convocatoria se concretó cerca de las 11 de la mañana con el objetivo de dar a conocer la situación que atraviesa el edificio, donde también funciona el Secundario N°40 y la EPJA N°20. Según contaron los padres, la situación se agravó hace más de dos semanas, desde el día 13 de junio, cuando debieron suspender las clases debido a la falta de calefacción y agua.

En primer lugar, Adriana, mamá de un alumno de quinto año, contó que hace unos días “se rompió un caño por el congelamiento del frío de la semana pasada”, incidente que provocó que se mojen “un montón de computadoras e impresoras”.

“Esto viene de hace muchos años, siempre oídos sordos. Ahora colapsó todo y decidimos convocarnos para que nos den una solución inmediata. Los chicos tienen derecho a estudiar“, aseguró.

Por su parte, Roberto, también papá de un estudiante del último año, indicó: “No es de ahora, los reclamos han sido al anterior Gobierno también. Tenemos rotas las calderas, el sistema de agua, los baños no funcionan, hay ventanas rotas, no tienen internet. Se rompió un caño y se mojaron las computadoras”.

En ese sentido, el padre informó: “Hay tres colegios que funcionan acá. Hay una nómina de 600 ó 700 personas pasando por este edificio. Todos los que vivimos en el sur sabemos que no es de ahora, sabemos que el frío va a venir. Se agravó con esta ola polar, pero es hora de que le demos un final a esto y se arreglen las cosas”.

Según indicaron los padres, este lunes ha comenzado a llegar personal de mantenimiento. “Tenemos conocimiento de que van a empezar a arreglar las calderas. Va llegando gente para arreglar las cosas, pero recién ahora que se hace visible el reclamo aparecen”, cuestionó Roberto.

“Queremos soluciones, queremos que los chicos tengan clases, queremos educación para que los chicos puedan seguir una carrera. Las personas que trabajan en el colegio también sufren estas condiciones, no podemos estar sin calefacción. Estamos presentes para ver que se hagan las cosas”, agregó.

Por su parte, Cristian Riquelme, estudiante de cuarto año, delegado de su curso y presidente del Centro de Estudiantes de la institución, habló con La Opinión Austral y relató la situación de la comunidad educativa del Secundario N°19.

“Venimos en reclamo porque no tenemos clases desde el día 13 de junio. El primer problema es la calefacción, tenemos una caldera que no está en condiciones de uso. Si no me equivoco al Gobierno le llegaron 15 calderas, una de ellas debería estar destinada al Colegio N°19. Después tenemos el problema del agua, que surgió hace unos días con la escarcha, se rompió un caño de agua y se dañaron suministros y computadoras”, remarcó.

Por otro lado, aseguró que el Colegio “no tenemos internet, no tenemos calefacción, ni agua“.

“No es culpa de los maestros. Tuvimos una reunión con los docentes, con el departamento de orientación, con el consejo consultivo y los directivos. Decidimos reclamar porque las condiciones de esta institución no están en regla”, agregó.

Para concluir, el representante estudiantil aclaró: “El reclamo es hacia Mantenimiento, porque no están haciendo su trabajo. Recién hoy están viniendo todos con la mejor cara del mundo. Pero, ¿Qué pasó desde el día 13? Podrían haber venido tranquilamente en enero, febrero o marzo, pero decidieron venir en junio/julio a morirse de frío para salir con la cara triste. Tuvieron 6 meses para venir“.