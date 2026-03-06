Este sábado 7 de marzo se realizará un homenaje a Eliana Krawczyk, quien fue jefa de armas del submarino ARA San Juan y la única mujer entre los 44 tripulantes de la embarcación que implosionó el 15 de noviembre de 2017.

La iniciativa es impulsada por Víctor Burgos, vecino de la capital santacruceña que desde hace años realiza distintos actos conmemorativos para mantener viva la memoria de los submarinistas fallecidos en aquella tragedia.

El homenaje comenzará a las 11 de la mañana en el barrio Adosac, en la calle Ramón Molina, donde Burgos reside y donde ya se han llevado adelante otros encuentros similares. Durante la jornada se descubrirá un mural dedicado a Krawczyk, acompañado por una frase en su honor.

Según explicó Burgos en LU12 AM680, que el proyecto comenzó a gestarse el pasado 15 de noviembre, durante el último acto realizado en recuerdo del ARA San Juan. En ese momento decidió avanzar con la realización de un mural especialmente dedicado a la submarinista.

El vecino explicó que la idea era llegar con la obra terminada a la fecha cercana al Día Internacional de la Mujer para realizar un acto conmemorativo.

“Quería llegar al Día de la Mujer y hacer un acto, homenajear a todas las mujeres a la que trabaja en un merendero, la que trabaja en el hospital, la que trabaja de empleada doméstica, a todas”, expresó.

La única mujer del submarino

Eliana Krawczyk se desempeñaba como jefa de armas del ARA San Juan y fue la única mujer entre los 44 tripulantes del submarino argentino que desapareció en el Atlántico Sur en noviembre de 2017.

Burgos destacó que su intención es visibilizar su figura dentro de la historia del submarino y rendirle un reconocimiento especial. “Quería aprovechar la oportunidad y homenajearla a Eliana, que fue la única mujer submarinista. Ha quedado un poco en el olvido así como los 44, pero yo tomé esta causa con tanto respeto como se debe”, afirmó.

El vecino también recordó que este jueves 5 de marzo se cumplió el aniversario de nacimiento de la submarinista. “Ayer fue el cumpleaños de Eliana, así que estoy con los preparativos y un poco ansioso de que llegue el”, comentó.

El acto será abierto a la comunidad y contará con un momento central en el que se descubrirá el mural. Luego se compartirá un encuentro con las personas que se acerquen a participar. “Queremos hacer algo para todas las mujeres. No es algo tan grande, pero queremos descubrir el mural de Eliana y su frase”, explicó Burgos.

Además, indicó que una vez finalizada la actividad se ofrecerá un chocolate caliente con tortas fritas para los asistentes.

Una causa que comenzó en 2017

Víctor Burgos recordó que su compromiso con la memoria del ARA San Juan comenzó durante los primeros días posteriores a la tragedia ocurrida en 2017.

Según relató, a partir de ese momento decidió involucrarse activamente para mantener vivo el recuerdo de los tripulantes.

“Cuando comenzó todo me interesó mucho lo que estaba pasando. El cuarto día de toda la tragedia dije: ‘Nunca más’. En un viaje que hice solo, saliendo de Caleta Olivia, me prometí hacer algo por el ARA San Juan”, contó.

Desde entonces comenzó a organizar actos y homenajes en Río Gallegos. Con el tiempo, estas actividades reunieron a familiares de los submarinistas y a vecinos de la ciudad.

Reconocimiento de familiares

Burgos afirmó que, a lo largo de los años, logró establecer contacto con familiares directos de varios de los tripulantes. También recordó que el 15 de noviembre pasado recibió un reconocimiento muy especial por parte de familiares de uno de los submarinistas. “Recibí de manos de la esposa del suboficial Real, la señora Susana Vizcarra, el sable de un héroe que hoy tengo. Es algo muy importante para mí”, indicó.

A partir de ese gesto, Burgos comenzó a proyectar la creación de un pequeño museo en el que planea reunir distintos objetos vinculados con la historia del ARA San Juan. “Quiero hacer un mini museo donde voy a tener todo lo que me van a enviar los familiares, más el sable de un héroe”, explicó.

Victor Burgos, vecino que realizará este sábado un homenaje a la única mujer submarinista.

Con el acto previsto para este sábado, Burgos sumará un nuevo homenaje a los que ya realizó en los últimos años. “Ya he hecho siete homenajes y para mí, para mi hijo y mi familia es un orgullo lo que hacemos”, sostuvo.

También expresó su deseo de continuar con esta tarea y seguir siendo un referente en la provincia en el recuerdo de los 44 tripulantes. “Quiero seguir siendo el referente acá en Santa Cruz con respecto al ARA San Juan”, concluyó.

Canción para no olvidar

Cabe destacar que gracias a su trabajo incansable por mantener viva la memoria de los tripulantes, Burgos fue homaneajado con una canción que se llama “El faro del recuerdo- Victor Burgos”.

“Ante noche recibí un regalo que es algo realmente único”, relató. Según explicó, al escuchar el tema no pudo evitar emocionarse junto a su familia.

Burgos destacó el trabajo realizado para producir el material. “Es un tema muy emocionante por la voz, por la letra y por el video. Se tomaron el trabajo de hacer algo hermoso”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el gesto refleja el reconocimiento al esfuerzo que realiza para mantener presente la memoria de los submarinistas. “Estoy súper agradecido”, concluyó.