“Capipe no esta acá. Un centro tradicionalista vino a hacerle un homenaje por los años 50 y cuando buscaron su sepultura, resulta que lo habían arrojado al osario común porque no tenía parientes ni a nadie. Se decidió tomar alguna sepultura que estuviese abandona y utilizarla para hacerle un homenaje”, aclaró Ibarra Philemon.

Afirmó que dicha historia fue corroborada por “testimonios y cotejando la documentación. Además, si vemos el cementerio al momento del fallecimiento de Capipe, la parte donde está su cenotafio no existía”. No obstante, recalcó que “pasados los años, no importa donde esté Capipe porque se encuentra en la memoria de todos nosotros, en el recuerdo, en lo que se cuenta de él”.