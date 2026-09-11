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La historia de amor que sorprendió a todo Río Gallegos tuvo este viernes su capítulo más esperado. Giuliana Infante y Andrés Cabañas dieron el “sí” en el Registro Civil y ya son oficialmente marido y mujer, apenas 16 días después de aquel inesperado pedido de matrimonio que quedó registrado frente a la pantalla gigante de La Opinión Austral.

La ceremonia se realizó a las 11 de la mañana y la joven pareja estuvo acompañada por sus familiares y amigos, quienes fueron testigos del comienzo de esta nueva etapa.

El momento de la firma: Giuliana y Andrés formalizaron su matrimonio y sellaron el comienzo de una nueva etapa juntos en el Registro Civil.

Al salir del Registro Civil, Giuliana y Andrés exhibieron con enorme felicidad su libreta de matrimonio. Como manda la tradición, también recibieron una lluvia de arroz de parte de sus seres queridos, un gesto simbólico asociado a los deseos de fertilidad, prosperidad, abundancia y buena fortuna para los recién casados.

El símbolo de un nuevo comienzo: Los anillos sellaron el amor y el compromiso de Giuliana y Andrés

Así, aquella propuesta que había generado sorpresa y emoción entre los vecinos de Río Gallegos se convirtió, apenas 16 días después, en una historia de amor con final feliz.

Bendecidos con arroz: Familiares y amigos celebraron a los recién casados con la tradicional lluvia de arroz, símbolo de prosperidad, abundancia y buena fortuna.

La propuesta de matrimonio

Todo comenzó el 26 de agosto, bajo una leve llovizna y en pleno centro de Río Gallegos. Andrés había invitado a Giuliana a merendar en una confitería céntrica. Sin embargo, la salida tenía una sorpresa preparada.

El verdadero destino era la esquina de Don Bosco y avenida San Martín, donde se encuentra la pantalla gigante de La Opinión Austral. Allí comenzó a proyectarse un video con fotografías de la pareja que terminó con una pregunta que cambió el rumbo de aquella tarde:

“¿Te querés casar conmigo?”

Ante la mirada de los vecinos, Andrés se arrodilló y realizó formalmente la propuesta. Giuliana, sorprendida y emocionada, aceptó.

Giuliana Infante y Andrés Cabañas, los jóvenes que se comprometieron en matrimonio con la pantalla gigante de La Opinión Austral. Foto: /La Opinión Austral

La escena tuvo además un condimento especial: detrás llegó Gisela Castillo, madre de la novia y locutora de Radio LU12 AM680, quien le entregó un ramo de flores. En medio del tránsito, los automovilistas acompañaron el momento haciendo sonar sus bocinas.

“No me lo esperaba”, había contado Giuliana a La Opinión Austral aquella tarde, todavía sorprendida por la propuesta. La joven había creído que simplemente saldrían a merendar: “Quería ir a comer”, contó entre risas.

Andrés, en tanto, reconoció los nervios que había vivido antes del gran momento. “Estaba muy nervioso, encima se nos cruzaron un montón de cosas, se hizo largo”, relató.

Una historia de amor que comenzó en una escuela

Giuliana y Andrés tienen 21 años y se conocieron en enero de 2025, en una escuela. Él fue quien dio el primer paso y comenzó a buscarla a través de Instagram.

“Desde que la vi, me generó un impacto, fue como un amor a primera vista”, había contado Andrés a La Opinión Austral.

La relación tuvo sus idas y vueltas. Durante aquel primer año fueron acercándose y alejándose hasta que, con la llegada de 2026, tuvieron una nueva oportunidad.

“Ya iba decidido y encaminado. Ella iba a ser mi novia, yo tenía otra mentalidad y estaba realmente dispuesto a ponerme de novio y decirle que quería estar con ella el resto de mi vida”, recordó.

Para Andrés, Giuliana se convirtió rápidamente en alguien especial. Destacó su lealtad, compañerismo y los valores que descubrió en ella, además del apoyo que recibió en momentos difíciles.

Un proyecto de vida juntos

Antes de la propuesta, ambos ya hablaban de casarse y construir un futuro juntos. “Es un proyecto que teníamos y un día agarramos y dijimos: ‘¿Cuándo nos podemos casar?’, así, como si fuese una charla de todos los días”, había relatado Andrés.

Para el joven, el matrimonio representa mucho más que un trámite: “Es un acto de unirse a la otra persona y que sea parte totalmente de tu vida”.

La pareja también compartía otros sueños: formar una familia, tener una casa y proyectarse juntos.

Este viernes, ese proyecto dio un nuevo paso.

Después de una propuesta que sorprendió a una ciudad entera, Giuliana y Andrés finalmente dieron el “sí” y ya son oficialmente marido y mujer.

¡Felicidades!