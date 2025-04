Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llegada del frío a Río Gallegos, una vecina del barrio Madres a la Lucha volvió a encender el motor de la solidaridad. Mónica López, acompañada por su familia, puso en marcha una nueva edición de la campaña solidaria “Ellos Primero”, con un objetivo tan claro como urgente: reunir estufas eléctricas, frazadas, ropa de abrigo y alimentos para asistir a personas mayores que atraviesan el invierno con escasos recursos.

Actualmente, Mónica asiste a 22 abuelos del barrio Madres a la Lucha y otros tantos de zonas como Belgrano, Marina y San Benito. La cifra crece semana a semana y el desafío también. “Cada uno tiene su historia. Algunos viven solos, otros con enfermedades, muchos con ingresos mínimos que se les van en medicamentos”, explicó en diálogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos. “No puedo llegar a todos, pero hago lo posible para que ninguno pase frío”, aseguró.

La campaña se basa en donaciones voluntarias y se sostiene también con esfuerzo propio: cuando no llegan aportes, su familia cubre lo necesario para cocinar viandas o hacer pan casero, que reparte una vez por semana. “Lo empecé en la pandemia, cuando noté que nadie pensaba en los abuelos. Desde entonces no paré. Es algo que me llena el alma”, cuenta Mónica, quien no tiene abuelos vivos pero sí el recuerdo imborrable de una bisabuela que marcó su vida.

En cada testimonio que recibe se refleja una realidad preocupante: adultos mayores que trabajaron toda la vida y hoy sobreviven con jubilaciones mínimas, sin redes de contención y, muchas veces, sintiéndose invisibles. “Hay abuelos que me dicen que se sienten olvidados por la sociedad. Solo quieren un poco de compañía, sentirse mirados”, relató conmovida.

Mónica es el rostro visible de una red silenciosa de vecinos que colaboran como pueden: con un paquete de harina, con una estufa usada, con una frazada que ya no se usa. También hay instituciones como el Club de Leones y Espacio Urbano que brindan su apoyo cuando pueden. Pero no alcanza. Por eso, desde la campaña apelan a la solidaridad colectiva para seguir sumando manos.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través de las redes sociales de la campaña: en Facebook como Ellos Primero o en Instagram como @ellos_primero.24. También pueden comunicarse directamente con Mónica al 2966 532762 o acercar sus donaciones a la Manzana K, Casa 7, en el barrio Madres a la Lucha.

“Todos vamos a cruzar el mismo puente algún día”, reflexiona Mónica. “Y si hoy podemos dar un poquito, quizás mañana recibamos mucho más de lo que imaginamos”. Esta campaña no solo abriga cuerpos, también abraza corazones. Y demuestra que en Río Gallegos, la solidaridad sigue viva.