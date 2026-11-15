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Santa Cruz volvió a correr por la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan. La cuarta edición de la Ultramaratón Homenaje a los 44 Héroes completó una travesía de aproximadamente 570 kilómetros, desde el Glaciar Perito Moreno hasta Río Gallegos, en una iniciativa que reunió a corredores de diferentes localidades de la provincia y contó con el acompañamiento de instituciones y fuerzas de seguridad.

La actividad comenzó el jueves 12 de noviembre, alrededor de las 11, con una largada inédita desde el Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares. Por primera vez, el punto de partida de esta propuesta fue uno de los paisajes más representativos de Santa Cruz, desde donde los participantes emprendieron el recorrido que culminó este domingo 15 en la capital provincial.

Los corredores en cercanías a la Cuenca Carbonífera. FOTO: Señal Calafate

La travesía estuvo dividida en 13 postas de aproximadamente 44 kilómetros cada una, una distancia elegida en representación de los 44 tripulantes del submarino. En cada punto, los corredores realizaban el relevo y entregaban la bandera conmemorativa que acompañó todo el trayecto.

El recorrido se desarrolló sin interrupciones, durante el día y la noche. Los grupos se fueron alternando a medida que alcanzaban cada posta, en un desafío que combinó resistencia física, preparación y una importante tarea logística para garantizar el desarrollo de la actividad.

a cuarta edición de la Ultramaratón Homenaje a los 44 Héroes del ARA San Juan recorrió aproximadamente 570 kilómetros por Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA

Desde el Glaciar Perito Moreno, los corredores avanzaron hacia El Calafate y continuaron por distintos tramos de las rutas provinciales 11, 60 y 15. Luego atravesaron La Esperanza, la Cuenca Carbonífera, Río Turbio y 28 de Noviembre, para finalmente tomar la Ruta Nacional 40 y continuar por el sector de la antigua traza de Turbio Viejo rumbo a Río Gallegos.

Grupo 44 Héroes del ARA San Juan. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA

Amplia convocatoria

La ultramaratón contó con la participación de deportistas de Río Gallegos, El Calafate, Los Antiguos, Río Turbio, 28 de Noviembre, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y otras localidades santacruceñas.

En total, fueron 44 los corredores que participaron de esta edición, organizados en duplas y equipos de tres, cuatro o cinco integrantes, según cada posta. También se sumaron deportistas que debutaron en la modalidad de ultramaratón y representantes de distintos grupos de running de la provincia.

Los corredores llegando a la meta. FOTO. JUAN PALACIOS / LOA

Entre los participantes hubo integrantes del Grupo 44 Héroes del ARA San Juan, Team Gladiadores, 28 Running Team, Alto Rendimiento, Eco Running, La Tribu Running, Las Loicas y Team Sin Excusas, entre otros.

Cada equipo tuvo que afrontar distintas condiciones durante el recorrido. El viento, las temperaturas y los tramos nocturnos fueron parte de una experiencia que exigió esfuerzo y coordinación. Algunos corredores enfrentaron fuertes ráfagas durante sus relevos, mientras que otros atravesaron sectores de ripio y asfalto en plena noche.

El abrazo de los participantes tras concretar el objetivo. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

Más allá del desafío deportivo, la convocatoria tuvo como eje central el homenaje. No hubo premios ni podios: cada kilómetro recorrido estuvo dedicado a mantener presente la memoria de los submarinistas.

El acompañamiento de las instituciones

La organización contó con el acompañamiento de distintas instituciones y organismos que colaboraron durante el desarrollo de la actividad.

En el marco del acto de cierre se reconoció la participación del diputado provincial Carlos Godoy, del jefe de la Prefectura Naval en Río Gallegos, Alejandro Lanciotti, y de representantes de la Policía de Santa Cruz, entre ellos integrantes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM).

Los veteranos Eduardo Chorrero, Carlos Contreras, José Ruiz y el diputado Carlos Godoy recibieron una distinción por el acompañamiento. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA

También se destacó el acompañamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, la Policía Caminera y los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron presentes y medallas en agradecimiento por su participación.

La banda de música de la Policía de Santa Cruz también formó parte de la jornada. Sus integrantes acompañaron el acto de cierre, aunque tenían otros compromisos previstos para esa jornada.

La banda de música del Ejército acompañó el homenaje. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA

Durante la ceremonia, los organizadores entregaron reconocimientos a quienes colaboraron con la logística y el desarrollo de la ultramaratón. También hubo un agradecimiento especial para los corredores, los equipos de apoyo y todas las personas que hicieron posible sostener la travesía durante cuatro días.

Una historia que comenzó en 2017

La iniciativa tiene su origen en noviembre de 2017, pocos días después de conocerse la desaparición del submarino ARA San Juan. En aquel momento, Beto García impulsó junto a otros corredores de Río Gallegos una propuesta para homenajear a los 44 tripulantes y mantener vigente el reclamo de sus familiares.

Con el paso de los años, aquella iniciativa fue creciendo hasta convertirse en una convocatoria provincial. La primera edición de la ultramaratón, realizada en 2023, comprendió un recorrido de aproximadamente 300 kilómetros entre El Calafate y Río Gallegos.

En 2025, la incorporación de la Cuenca Carbonífera permitió ampliar la distancia a unos 490 kilómetros. Este año, con la largada desde el Glaciar Perito Moreno, el desafío alcanzó aproximadamente los 570 kilómetros y se convirtió en el recorrido más extenso desde sus comienzos.

Durante el cierre, los organizadores destacaron que el crecimiento de la propuesta fue posible gracias al compromiso de los corredores y al trabajo de quienes colaboran desinteresadamente con cada edición. También recordaron especialmente a Beto y Luis García, impulsores y protagonistas de la iniciativa desde sus primeros pasos.

Nueve años después, el recuerdo sigue presente

Uno de los momentos centrales del acto de cierre fue el homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, al cumplirse nueve años del hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

La ceremonia incluyó un minuto de silencio en memoria de los 43 submarinistas y de Eliana Krawczyk, la única mujer integrante de la tripulación, mientras la banda de música acompañó el momento.

También participaron veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron medallas como reconocimiento por acompañar la propuesta y por el significado que representa su presencia en una actividad vinculada con la memoria y la soberanía nacional.

La cuarta edición de la ultramaratón volvió a demostrar que el deporte puede convertirse en una forma de encuentro y homenaje. A través de 570 kilómetros, 13 postas y corredores de distintos puntos de Santa Cruz, la provincia renovó su compromiso de recordar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, que sus nombres permanezcan en la memoria colectiva y que el homenaje continúe creciendo con el paso de los años.

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