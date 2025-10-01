Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el cementerio de Río Gallegos, este miércoles despidieron a Rita Mabel Villegas, docente universitaria, gremialista y militante de la Unión Cívica Radical.

La triste noticia de su fallecimiento, acontecido este lunes, enlutó a diferentes sectores de la comunidad de la capital santacruceña. Un importante número de docentes, nodocentes, alumnos, graduados, gremialistas, dirigentes radicales y amistades, se hicieron presentes para acompañar al esposo y los tres hijos de Villegas.

En la tarde de este miércoles, tuvo lugar el sepelio en el cementerio de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Villegas era licenciada en Administración, graduada de la Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA), antecedente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), magister en Administración de Negocios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y doctorada en Ciencias Empresariales y Sociales en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Su trayectoria en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) fue muy extensa, iniciando en 1995 dictando clases principalmente en las carreras de Administración de la UARG. También fue docente en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos.

La comunidad despidió a la docente, gremialista y militante Rita Villegas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Como investigadora y extensionista, dirigió proyectos vinculados a la cultura organizacional de PyMEs, innovación y creatividad, fue autora y coautora de innumerables publicaciones sobre la temática.

En el último tiempo se desempeñó como profesora adjunta en las asignaturas Seminario de Gestión de Organizaciones (en las carreras de TUGO y PREGO) y Administración Pública, optativa de la Escuela de Administración. También tuvo su paso por la entonces Tecnicatura en Comunicación Social, donde dictó el Seminario de Empresa Periodística.

Rita Villegas fue secretaria general de ADIUNPA y secretaria general de CONADU Histórica.

Dirigió el Grupo de investigación UNPA “Alta gestión en Patagonia Austral” e integró el comité académico del Doctorado Interinstitucional de Ciencias Económicas.

Su actividad no se redujo a las aulas, fue además una participante activa de las políticas universitarias y los derechos de los docentes. Fue secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNPA (ADIUNPA), y secretaria general de CONADU Histórica, donde tuvo un rol fundamental a nivel nacional y en la redacción del actual Convenio Colectivo de Trabajo Docente (CCT).

La trayectoria en la actividad sindical le valió el reconocimiento de gremios hermanos que lamentaron su deceso, como Judiciales, Viales, ADOSAC Provincial y Filial Río Gallegos.

Este miércoles, familiares, amigos y colegas dieron el último adiós a Rita Villegas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, desde la faz político-partidaria fue funcionaria municipal y también candidata por la UCR.

Es por todo esto que el último adiós que tuvo lugar este miércoles fue especialmente sentido por tratarse de una mujer que ha dejado una huella destacada a nivel educativo, gremial y político en la provincia de Santa Cruz.

Leé más notas de La Opinión Austral