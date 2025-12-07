Los 26 alumnos del 5to “C” del Colegio Secundario N° 17 de Río Gallegos tuvieron su anhelada fiesta de egresados.

En la noche de este sábado y como estaba previsto, alrededor de 70 egresados y egresadas, que conforman los tres cursos, participaron de la fiesta que tuvo lugar en el polideportivo del Sindicato de Empleados de Comercio.

Haber logrado realizar la cena fue para las familias del 5to “C” un logro en el que mucho tuvo que ver la comunidad. Es que a inicios de semana, supieron que había un faltante de $3.640.000, que había sido sustraído, por lo que el costo del evento no estaba cancelado y tenían hasta el jueves para poder reunir el dinero.

De gala, los egresados del 5to “A” del Secundario N° 17.

“La sociedad de Río Gallegos nos sorprendió gratamente y pudimos juntarlo, muchos dijeron que es el milagro de Navidad, quizás sí, el milagro fue para nosotros como papás y sobre todo, pensando en los chicos”, expresó Ana Lorena, una de las mamás del curso, a La Opinión Austral.

“Tuvimos nervios, angustia, pero tratamos de no transmitírselo a los chicos. Cuando nos dimos cuenta que faltaba dinero, se unieron las 26 familias y estábamos dispuestos a reunir el dinero entre los que estábamos. Más de 110 personas participaron de la campaña“, mencionó este sábado mientras aguardaba para ingresar al salón.

La alegría de los egresados del 5to “B” del Secundario N° 17.

“Estamos llenos de emoción. Este tiempo, después de una pandemia que los chicos tuvieron que vivir, después de cinco años, es una etapa culminada. Es una cena que no se olvida, cada uno estuvo probando su vestido, su traje, su maquillaje y los padres que con mucho sacrificio pudieron juntar el dinero para que esto se realice. Los tres quintos que decidieron estar juntos”, cerró.

