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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) avanzó con el proyecto de instalación de alumbrado público en la calle 22, una vía clave que conecta barrios en expansión y registra circulación constante de vehículos y peatones.

La empresa estatal abrió los sobres de la Licitación Pública N° 05/SP/2026 en su sede central, en el marco de la “Adquisición de materiales para la extensión de líneas de alumbrado – Etapa 1”. El presupuesto oficial asciende a $404.025.992,84.

Una obra esperada para una zona sin iluminación

El proyecto contempla la colocación de luminarias en la calle 22, desde la Ruta Nacional N° 3 hasta la calle 13, en una primera etapa. Hoy, ese tramo carece de alumbrado, lo que genera riesgos concretos para quienes transitan durante la noche.

La falta de iluminación impacta de forma directa en la seguridad vial. La zona concentra un flujo importante de tránsito y conecta barrios como Bicentenario, San Benito y Los Lolos. Durante el invierno, la reducción de horas de luz natural agrava la situación.

En ese contexto, la obra responde a una demanda sostenida de los vecinos, quienes reclaman mejores condiciones de circulación y mayor seguridad.

Proceso licitatorio y empresas oferentes

Durante el acto administrativo, autoridades de SPSE encabezaron la apertura de sobres. Participaron el director Fernando Marco, la gerente provincial de Compras y Suministros, Anahí Soto, y equipos técnicos del organismo.

Seis firmas presentaron ofertas formales: ENLUZ S.A., NUEVO SUR S.A., KILOVATIO S.A., MEGACOM INTERNACIONAL S.A., COIDEA S.A. y NARS Jorge Luis.

Tras esta instancia, los equipos técnicos iniciarán la evaluación de las propuestas para definir la adjudicación y avanzar con la ejecución.

Seguridad vial en una arteria crítica

La calle 22 representa uno de los accesos más importantes desde la Ruta 3 hacia distintos barrios de la ciudad. Sobre todo luego que fue asfaltada en mayo de 2024. Sin embargo, la ausencia de iluminación se suma a otros factores que complican la circulación, como el alto caudal vehicular y la falta de señalización en algunos sectores.

En los últimos años, se registraron siniestros viales en la zona, algunos con personas heridas y daños materiales. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de intervenciones integrales que mejoren la infraestructura y reduzcan riesgos.

Plan de alumbrado

Desde SPSE confirmaron que el proceso no se limita a esta primera etapa. La empresa iniciará también la apertura de sobres correspondiente a la Etapa 2, que permitirá completar el tendido de alumbrado desde la calle 13 hasta la circunvalación. El objetivo es cubrir la totalidad de la traza con iluminación adecuada y garantizar condiciones seguras para todos los usuarios.