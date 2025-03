En la mañana del lunes, un zorro fue visto merodeando por las calles céntricas de Río Gallegos , lo que generó alarma en la comunidad. El usuario Matii Gallardo fue el primero en reportarlo a través de las redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Zorro perdido por el centro, no sé por dónde se fue”.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de personas preocupadas por el bienestar del animal y la posibilidad de que representara un peligro en la vía pública. También generó reacciones de diversión que hacían referencia a los agentes de tránsito.

“A las 9 fue en Rawson al 30”, precisó a La Opinión Austral, Matías Gallardo. “Él estaba a un costado durmiendo, me acerque a ver qué era porque no lo había distinguido en principio y se veía asustado”. Luego entró al local y no lo volvió a ver.

Avistamientos en distintos puntos de la ciudad

Luego de la primera alerta, otro usuario, Mariano García, afirmó haber visto al zorro en la intersección de la avenida Kirchner y calle Estrada aproximadamente 20 minutos después. En su comentario, explicó que intentó comunicarse con el Consejo Agrario Provincial para que intervinieran, pero no obtuvo respuesta: “Yo lo vi hace 20 min en Estrada y Kirchner. Llamé al Consejo Agrario, pero no atendieron”.

La Opinión Austral pudo saber que desde el Consejo Agrario Provincial enviaron personal para buscar al zorro en la ciudad.

Esta situación puso de relieve la falta de información en la población sobre qué hacer y a dónde llamar ante la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas.

¿Por qué los zorros llegan a la ciudad?

El avistamiento de zorros en zonas urbanas no es un fenómeno aislado en la Patagonia. Factores como la expansión de la ciudad sobre su hábitat natural, la búsqueda de alimento y el impacto del cambio climático pueden llevar a estos animales a aventurarse en sectores poblados.

Expertos recomiendan que, en caso de encontrar un zorro en la ciudad, se evite el contacto directo y se informe a las autoridades correspondientes para su resguardo y reinserción en su hábitat natural.

¿Qué hacer en caso de ver un zorro en la ciudad?

Si se detecta la presencia de un zorro en zonas urbanas, es importante seguir estas recomendaciones:

No intentar capturarlo ni alimentarlo . Los zorros son animales silvestres y su contacto con humanos puede generarles estrés o enfermedades.

. Los zorros son animales silvestres y su contacto con humanos puede generarles estrés o enfermedades. Avisar a las autoridades . Se debe informar al Consejo Agrario Provincial. Celular de la guardia de fauna del CAP en Río Gallegos: 2966279178

. Se debe informar al Consejo Agrario Provincial. Celular de la guardia de fauna del CAP en Río Gallegos: 2966279178 No acorralarlo ni asustarlo. Es recomendable dejar que el animal encuentre su camino de regreso a su hábitat natural.

Por el momento, se desconoce el paradero del zorro avistado en el centro de Río Gallegos, pero los vecinos siguen atentos ante nuevos reportes.