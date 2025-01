Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La trágica historia de Belén Arce, la joven que decidió quitarse la vida el pasado 19 de diciembre de 2024 tras una intensa lucha por la tenencia de sus hijos, continúa generando conmoción en la comunidad. Su familia solicitó este jueves la habilitación de la feria judicial para agilizar la investigación. Carlos Arce, padre de Belén, brindó declaraciones exclusivas a LU12 AM680, haciendo un fuerte llamado a la justicia.

Un pedido clave: garantizar la custodia del teléfono celular

El padre de la víctima presentó una nota dirigida al Juzgado de Instrucción, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, solicitando que se preserve la cadena de custodia del teléfono celular de su hija. Este dispositivo es considerado una prueba esencial en la causa.

“Queremos que se garantice la cadena de custodia del teléfono por la información que no se puede perder”, señala el documento, resaltando además que la seguridad de la familia es una prioridad. Además, designaron al abogado Santiago Saín como querellante.

Carlos Arce: “Que lo de Belén no quede en el olvido”

En una entrevista con LU12 AM680, Carlos Arce expresó el dolor que vive la familia, pero también su determinación de buscar justicia para Belén y para que no haya más casos como el suyo. “La verdad que muy agradecido por el acompañamiento de las vecinas y vecinos. Que lo de Belén no quede en el olvido y que no sea un caso más”, afirmó.

El padre también denunció irregularidades en los procesos judiciales previos a la tragedia, especialmente en relación con la tenencia de los hijos de Belén y las denuncias de violencia de género contra el progenitor de los niños. Según sus palabras: “Cuando se empiecen a ver nuevamente los expedientes va a saltar a las claras las graves irregularidades en las que incurrieron quienes tenían que velar tanto por mis nietos como por mi hija”.

Belén tenía tres hijos, dos niñas y un niño, el más pequeño de cinco años. Desde que la joven fue apartada de ello, la familia Arce tampoco ha podido entrar en contacto con los niños. En este sentido, Carlos Arce destacó que “hay que tienen que enfocarse en la revinculación” con sus nietos y resaltó que el sistema judicial fue cómplice al ignorar las denuncias de violencia de género y las señales de alienación parental ejercidas por el progenitor de los niños.

“Queremos saber cuál fue el atenuante que ellos tuvieron para tomar la decisión de apartarla de mis nietos, de sus hijos. Acá la justicia sabía todo y fue cómplice. Queremos que esto no vuelva a suceder nunca más”, enfatizó Arce.

Avances en la causa

Con la reciente designación del Dr. Santiago Saín y un equipo de profesionales, la familia ha comenzado a transitar el camino legal en busca de justicia. Uno de los objetivos principales es recuperar el acceso al teléfono celular de Belén, donde esperan encontrar respuestas cruciales.

“Pedimos la reapertura para poder acceder más que nada el celular, que está secuestrado y donde consideramos, que hay mucha información. Queremos salvaguardar ese móvil donde seguramente encontraremos muchas respuestas”

La familia Arce también lucha por la revinculación con los nietos y el fin de las irregularidades judiciales que, según ellos, desencadenaron la tragedia. “Estamos fuertes, con la fuerza que nos da nuestra hija, desde donde esté, y la fuerza que nos da Dios día a día”, concluyó Carlos Arce.