La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) presentó a su nueva Comisión Directiva Provincial en una conferencia de prensa realizada este viernes 3 de enero, en la sede sindical de calle Vélez Sarsfield y Mariano Moreno de Río Gallegos.

En este marco, César Alegre, flamante secretario general -acompañado por el integrante de la comisión directiva Miguel Del Plá y el secretario general de la filial local Juan Manuel Valentín– destacó que el gremio buscará consensos con el gobierno provincial para mejorar tanto los aspectos pedagógicos como edilicios de las instituciones educativas.

“Hoy nos presentamos como la nueva conducción. Venimos de un frente electoral de distintas listas, pero es muy importante remarcar que hoy estamos como una ADOSAC unida. Vamos a tratar de fortalecer hacia adentro y hacia afuera nuestro sindicato. Para nosotros, es muy importante llevar un comunicado, llevar la voz a toda la comunidad educativa. Entendemos que lo más importante para nosotros hoy es el diálogo, que en pos de mejorar la educación podamos comunicarnos, podamos dialogar sobre todo”, indicó Alegre.

En ese sentido, precisó que se presentaron los pedidos de paritarias, “empezando con los que nos corresponden”. A propósito, explicó: “Es muy importante que, desde el primer día, podamos dialogar. Pero este diálogo tiene que ser en función de que haya respuestas positivas, satisfactorias, que puedan resolver todos los problemas de la docencia”.

El secretario general también señaló: “El objetivo de esta conferencia es trazar algunos puntos importantes, como la cuestión laboral, la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales”. Además, enfatizó en el aspecto salarial: “El pedido de paritarias ya lo presentamos, también una nota en el Consejo Provincial de Educación”.

Denunció que un docente en Santa Cruz, con el último aumento del 7%, apenas alcanza los $846.000, mientras que la canasta básica supera los $1.200.000. “El segundo cargo, que no nos pagan el título, estamos aproximadamente $507.000, por debajo de la línea de indigencia”, puntualizó. Según sus declaraciones, esta situación lleva a muchos docentes a evitar tomar un segundo cargo o a buscar trabajos alternativos.

ADOSAC advirtió que “va a ser responsabilidad del gobierno, si no nos llama a paritaria y no podemos llegar a acuerdos y consensos, que no comencemos el inicio del ciclo lectivo 2025 como nosotros tenemos por congreso ya definido. Por eso pedimos que se nos convoque a paritarias para tratar la parte salarial”.

Alegre señaló que “nosotros tenemos nuestro estatuto. Seguramente vamos a tener nuestra asamblea. No decide una comisión directiva; ADOSAC es horizontal. Primero tenemos asambleas, después congresos, y ahí se toman las resoluciones con las cuales nosotros nos guiamos”.

Aspectos pedagógicos y edilicios

Por otro lado, hizo hincapié en que “la parte pedagógica para nosotros también es muy importante”. Por ello, explicó: “Como primera medida, es importante que el alumno se apropie del conocimiento. Para nosotros no son importantes las estadísticas, como pareciera ser para el gobierno, porque no puede ser que vos, en una semana o 15 días, con un trabajito práctico, apruebes 6 o 7 materias”.

Consideró que es clave “charlar y definir con los docentes”. De igual manera, indicó que se deberá rever y reforzar la inclusión educativa: “Es muy importante. En estas recorridas que pudimos hacer en la educación inicial, primaria y secundaria, pudimos debatir sobre los procesos de inclusión”.

En tanto, Juan Manuel Valentín se refirió al deterioro en las estructuras edilicias en las instituciones de la provincia y ponderó: “Hay que resolverlo. No alcanza con agarrar un pincel, sacarse una foto y pintar una escuela. Hay que arreglar muchos problemas. El gobierno tiene que sentarse con ADOSAC, discutir estos problemas porque tiene que dar una solución urgente”.

El dirigente gremial y referente de la izquierda manifestó: “Hay que construir nuevos edificios educativos, hay que reparar los edificios que están en malas condiciones, hay que pagar el título del segundo cargo. Es parte de un programa de defensa de la educación que este sindicato está dispuesto a defender y emplear”.

Remarcó que “la educación pública debe ser defendida, y por eso, ni bien asumimos, presentamos el pedido de paritarias y lo seguiremos presentando hasta que el gobierno tome la decisión de convocarnos y podamos reunirnos y discutir estos problemas para sacar el sistema educativo en Santa Cruz de la crisis”.

En concordancia con lo dicho por su compañero, insistió: “Nosotros entendemos que si el gobierno insiste en que no haya un inicio del ciclo lectivo, producto de que no hay aumentos salariales que los docentes necesitan, nos van a llamar a la paritaria. Pretendemos que el ciclo lectivo inicie, que los estudiantes vayan a la escuela, que se pueda desarrollar el sistema educativo como corresponde”.

Indicó que “por eso pedimos la paritaria, pero también debe haber colaboración y responsabilidad de parte del gobierno para tomar el planteo que estamos haciendo, para sentarse y discutir, para que no lleguemos a una medida de fuerza si no alcanzamos un acuerdo”. Finalmente, sentenció: “Creemos que si vos no podés resolver algo en lo inmediato, podés presentar un plan a futuro”.