En un contexto de transformación de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge, Banco Credicoop busca fortalecer su acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas de la región, mediante herramientas financieras y servicios especializados que permitan atender las necesidades del sector productivo.

Este jueves, en las instalaciones de la filial 082 de Comodoro Rivadavia, ubicada en Carlos Pellegrini 851, Diario Crónica dialogó con Leandro Picchio, gerente zonal para Chubut y Santa Cruz; Eugenio Romero, gerente de la filial local; y Alejandro Villavicencio, responsable del área de Petróleo, Gas y Minería del banco.

Leandro Picchio explicó que la visita del responsable del área especializada forma parte de una agenda de trabajo que contempla encuentros con empresas y asociados de la región, con el objetivo de conocer sus necesidades y evaluar alternativas de asistencia.

Durante la entrevista, los representantes de la entidad abordaron la situación económica regional, los desafíos que enfrentan las empresas de servicios petroleros y las alternativas de acompañamiento en el marco de la reconfiguración de la actividad hidrocarburífera .

El gerente zonal destacó que uno de los aspectos que caracteriza a Banco Credicoop es la atención personalizada, un modelo que busca combinar la incorporación de nuevas tecnologías con el fortalecimiento del vínculo entre la entidad y sus asociados.

“Nosotros queremos tener la tecnología de punta para facilitar la operatoria de nuestros socios, pero queremos seguir manteniendo y fortaleciendo el vínculo”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el contacto directo con las empresas permite conocer las dificultades particulares de cada actividad y analizar de qué manera la entidad puede contribuir a su desarrollo.

Picchio también hizo referencia al escenario que atraviesa la región tras la salida de YPF de áreas convencionales y destacó la importancia de acompañar tanto a las empresas afectadas por ese proceso como a aquellas que están asumiendo nuevas prestaciones de obras y servicios.

“Cada sector tiene necesidades diferentes y tener un especialista en el tema nos ayuda a identificar cuáles son esas necesidades problemáticas y también cómo acompañar el desarrollo de esa empresa”, explicó.

La situación económica de las empresas y las familias comodorenses

Eugenio Romero, gerente de la filial 082 de Comodoro Rivadavia, describió un escenario económico complejo, marcado por los cambios en la actividad petrolera y sus consecuencias sobre las empresas y las economías familiares.

El representante local señaló que, frente al contexto que atraviesan Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y otras localidades vinculadas con la cuenca, la entidad busca reforzar su presencia y profundizar el asesoramiento a sus asociados. “Nosotros en este aspecto reforzamos, redoblamos la apuesta de acompañar a las empresas”, manifestó.

Eugenio Romero, gerente de la filial 082 de Comodoro Rivadavia.

Romero explicó que las consultas que reciben en la filial no se limitan exclusivamente a cuestiones vinculadas con los productos y servicios del banco, sino que también comprenden dificultades financieras más amplias que atraviesan tanto las empresas como las personas.

En particular, advirtió que observan un deterioro en la capacidad de pago de los asociados, acompañado por situaciones de endeudamiento que requieren especial atención.

“Estamos viendo que la capacidad de pago se ve cada vez más comprometida”, indicó, y agregó que esta problemática se fue profundizando desde la salida de YPF de la cuenca.

Frente a este escenario, destacó la importancia del modelo cooperativo y de mantener espacios de asesoramiento que permitan analizar las situaciones particulares de quienes recurren a la entidad.

Un área especializada en petróleo, gas y minería

Alejandro Villavicencio explicó a Crónica que su visita a Comodoro tiene como propósito presentar el área especializada que Banco Credicoop conformó para atender las demandas de las pequeñas y medianas empresas integradas a las cadenas de valor de la industria petrolera, gasífera y minera.

La iniciativa contempla tanto el acompañamiento financiero como la posibilidad de acceder a herramientas de formación, capacitación y certificación a través de la Fundación Banco Credicoop.

Alejandro Villavicencio, responsable del área de Petróleo, Gas y Minería del banco.

Villavicencio explicó que el objetivo del área es “acompañar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que están integradas en esta cadena de valor, con sus particularidades, con sus nuevos desafíos”.

El especialista señaló que la Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa un proceso de reconfiguración que implica la incorporación de nuevos actores, cambios en las condiciones de contratación y la necesidad de adecuar las estructuras empresariales.

En ese marco, identificó distintas demandas vinculadas con la liquidez, el capital de trabajo, las inversiones y la mejora de las prestaciones de servicios, aspectos sobre los cuales la entidad trabaja junto a las empresas.

Financiamiento, competitividad e inversión tecnológica

Al ser consultado sobre los principales desafíos que enfrentan actualmente las pymes de la cuenca, Villavicencio puso el foco en la eficiencia de costos, la competitividad y la necesidad de contar con financiamiento orientado a la producción.

Leandro Picchio, gerente zonal para Chubut y Santa Cruz.

También destacó la importancia de sostener las inversiones tecnológicas que permitan a las empresas adecuarse a los requerimientos de las nuevas operadoras petroleras.

La necesidad de mantener la tecnología, mejorar las prestaciones de servicios y ordenar las estructuras financieras forma parte de las demandas que el área especializada busca atender mediante el trabajo directo con sus asociados.

No obstante, Villavicencio aclaró que las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas no son exclusivas de la industria hidrocarburífera ni de la región patagónica, sino que también se presentan en otros sectores productivos del país.

Finalmente, remarcó que las empresas interesadas en conocer las alternativas disponibles pueden acercarse a las filiales de Banco Credicoop, donde cuentan con equipos profesionales para evaluar sus necesidades. “Si hay algo que nuestra entidad preserva, mantiene y fomenta es el trato personal”, concluyó.