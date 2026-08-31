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El Gobierno de Santa Cruz puso en marcha este lunes el programa de Telemedicina en todo el territorio provincial. La implementación contempla la instalación de tótems en distintos establecimientos sanitarios para facilitar el acceso a consultas médicas y ampliar la oferta de especialidades disponibles en localidades donde la cantidad de profesionales resulta limitada.

La puesta en funcionamiento simultánea de la Telemedicina en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios incorpora una nueva vía de acceso a la atención médica en Santa Cruz.

La herramienta apunta especialmente a facilitar consultas en especialidades que no siempre cuentan con disponibilidad suficiente en las distintas localidades y a disminuir traslados cuando la atención puede resolverse a distancia.

La implementación combina consultas espontáneas, turnos programados, asistencia sanitaria previa, interconsultas y documentación digital, mientras que la atención presencial y el servicio de guardia mantienen su funcionamiento habitual.

El secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Ricardo Coloccini, explicó que el lanzamiento se realizó de manera simultánea en los distintos puntos de la provincia.

La iniciativa busca aprovechar la tecnología para acercar atención especializada a los pacientes y reducir traslados vinculados con consultas que pueden resolverse mediante esta modalidad. “Brinda otra herramienta para el acceso a la atención, Que no viene a reemplazar la consulta presencial, pero sí brinda un soporte muy importante para aquellas especialidades en las cuales por ahí no tenemos la cantidad de personal suficiente para poder abastecer a toda la población”, explicó Coloccini.

Cómo funciona la Telemedicina en el Hospital Regional de Río Gallegos

En el Hospital Regional de Río Gallegos ya están habilitados los tótems destinados a esta modalidad. Dos de ellos funcionan para consultas de demanda espontánea, mientras que otro se encuentra en el anexo ubicado frente al hospital y está destinado a turnos programados.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, se incorporó un tótem en el Centro de Salud N° 9 del barrio San Benito para consultas de especialidades programadas.

El director ejecutivo del Hospital Regional de Río Gallegos, Gastón Flores, explicó cómo debe realizarse el ingreso en el caso de una consulta espontánea.

El paciente debe ingresar por la guardia y pasar por el consultorio de triage de enfermería, donde se controlan los signos vitales. Luego, el equipo determina qué tipo de atención necesita y, cuando corresponde una consulta mediante Telemedicina, deriva al paciente al consultorio 9, donde se encuentran los dos tótems destinados a esta modalidad.

“En el caso del hospital regional, el paciente que quiera hacer una consulta por demanda espontánea para una especialidad, tiene que admitirse por la guardia, ¿sí? De ahí pasan al consultorio de triage de enfermería, se le controlan todos lo que son los signos vitales y de ahí el triage lo envía al consultorio 9, donde van a estar los dos tótems, en este caso para demanda espontánea”, detalló Flores.

El sistema está previsto para determinadas consultas que, luego de la evaluación inicial, pueden resolverse a distancia.

“De demanda espontánea pueden hacer la consulta de clínica médica, salud mental y también en el caso de que venga un niño, pues a la parte de pediatría”, precisó.

Qué especialidades médicas están disponibles

La Telemedicina también permitirá acceder a turnos programados con distintas especialidades médicas. La oferta incluye cardiología, endocrinología, dermatología, diabetología, psiquiatría, pediatría y clínica médica, entre otras.

Flores explicó que la herramienta también permite encadenar la atención cuando el profesional considera necesaria una consulta con otra especialidad. “En el caso de que el clínico te diga que necesitamos una interconsulta con un especialista, se saca el turno y de ahí el paciente viene el día y el horario que le da la aplicación”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la disponibilidad apunta especialmente a las especialidades de mayor demanda.

Coloccini indicó que los profesionales que realizan las consultas son contratados por la empresa que presta el servicio. La mayoría cuenta con matrícula nacional o matrículas correspondientes a otras jurisdicciones.

“Los profesionales que están del otro lado de la pantalla son profesionales contratados por la empresa. La gran mayoría tiene matrícula nacional y o matrículas de otras jurisdicciones”, explicó.

Y agregó:

“La verdad que es bastante nutrido, lo más frecuente, lo que más se demanda, está como disponible y, bueno, digamos, van a poder tener consultas de manera rápida, con un acceso bastante ágil, porque las especialidades no van a tener mucha demora en la obtención de los turnos”.

Cuánto demora una consulta por Telemedicina

Uno de los objetivos de la incorporación del sistema es agilizar el acceso a determinadas consultas. Durante la presentación, Coloccini destacó la dinámica de la plataforma y el bajo tiempo de espera registrado en la modalidad de atención espontánea.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“No, muy fluido, la verdad. Digamos que la consulta es muy dinámica, es rápido, digamos, lo que es la atención por la modalidad de guardia, el tiempo de espera es mínimo, está en el orden de 1 minuto a 3 minutos y ya te están atendiendo”.

El funcionario también destacó que la comunicación permite escuchar y ver al profesional con claridad y compartir información durante la consulta.

“Se escucha claramente, se ve también claramente, se pueden transmitir los archivos y la información necesaria también de manera muy, muy simple”.

Habrá personal para asistir a los pacientes

Para quienes utilicen el sistema por primera vez, los establecimientos sanitarios contarán con personal que ayudará a los pacientes durante el proceso.

La asistencia no se limitará al manejo del tótem. Antes de la consulta con el profesional a distancia, el personal sanitario podrá realizar controles y evaluaciones.

“Sí, en los hospitales está previsto, digamos, que haya un personal de la salud, obviamente, articulando con el paciente, la operar el tótem inicialmente y también, de alguna manera, digamos, va a haber un profesional asistiéndolo previo a tener la consulta, lo cual van a poder tomar signos vitales, van a poder hacer ciertas evaluaciones del paciente antes de que tenga la consulta con el profesional a distancia”.

De esta manera, la consulta virtual se integra con una instancia previa de evaluación dentro del establecimiento sanitario.

La Telemedicina no reemplaza la atención presencial

Desde el Hospital Regional remarcaron que la nueva modalidad no sustituye la guardia ni la atención presencial. El objetivo es sumar una alternativa para determinados casos y, al mismo tiempo, contribuir a reducir parte de la demanda espontánea.

“Obviamente, nosotros de esto es un complemento para lo que es la atención. Esto va a también a aliviar un poco las consultas de demanda espontánea que nosotros tenemos en el Hospital Regional, que son muchas todos los días, y es un complemento a la atención médica que brindamos acá en el hospital”.

Flores fue enfático respecto del funcionamiento de la guardia y los consultorios.

“No va a suplantar la atención por guardia, la atención por consultorio de soporte de guardia tampoco, así que eso que se queden tranquilas toda la población”.

En el caso de una consulta espontánea, la utilización del tótem queda sujeta a la evaluación inicial del personal de enfermería. Flores mencionó como ejemplo cuadros que pueden ser clasificados como código verde.

“En el caso de que sea un código verde, un dolor de garganta, fiebre, pueden acceder a lo que es el tótem de Telemedicina una vez que hagan el triage en el consultorio de enfermería de la guardia”.

Recetas, interconsultas y estudios se reciben de manera digital

Una vez terminada la consulta, el paciente podrá acceder a la documentación generada durante la atención sin necesidad de realizar trámites adicionales en papel.

La información será enviada al correo electrónico declarado por el paciente y también podrá descargarse desde el propio tótem mediante un código QR.

“Sí, exactamente, digamos, toda la información se va a enviar al mail que el paciente declara como de su propiedad y también, una vez finalizada la consulta, pueden escanear un QR de la pantalla donde descargan toda la documentación que se generó en esa consulta, interconsultas, pedido de análisis, estudios complementarios y recetas también”.

De esta forma, el sistema contempla tanto la consulta médica como la generación y entrega digital de la documentación vinculada con la atención.