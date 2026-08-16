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El programa Construir Santa Cruz ya comenzó a reunir información sobre la situación habitacional de los santacruceños. A dos días de su implementación, 300 personas completaron exitosamente la inscripción, según informó el Gobierno Provincial.

La iniciativa busca obtener un diagnóstico actualizado de la demanda habitacional en las distintas localidades de Santa Cruz y conocer las condiciones en las que viven las personas que actualmente no cuentan con una vivienda propia.

El relevamiento está dirigido tanto a familias como a personas solteras y contempla a quienes poseen un terreno y necesitan una vivienda, como así también a quienes no disponen de un lote.

Cómo anotarse en Construir Santa Cruz

Las personas interesadas en participar deben ingresar al sitio oficial del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), disponible en iduv.gob.ar, y completar el formulario correspondiente al programa.

La carga de información está dividida en diez secciones: datos personales, hogar, arraigo, vivienda, terreno, ingresos, salud, grupo familiar, patrimonio y declaración.

Antes de iniciar el trámite, los solicitantes deberán tener a disposición el DNI y CUIL del titular y de los integrantes del grupo familiar, además de la documentación respaldatoria que corresponda a cada situación.

La documentación debe presentarse en formato PDF. Entre los comprobantes que pueden solicitarse se encuentran los relacionados con ingresos, antecedentes penales y certificado de deudor alimentario.

En el caso de las personas que alquilan, también deberán adjuntar el contrato de alquiler y fotografías de la vivienda.

Quienes cuentan con un terreno deberán incorporar la documentación jurídica que permita acreditar su situación y fotografías del lote.

Cuáles son los requisitos para inscribirse

Para formar parte del registro de Construir Santa Cruz, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones.

Los principales requisitos son:

No contar con una vivienda propia.

Tener más de 10 años de residencia en la provincia de Santa Cruz.

Completar el formulario con carácter de declaración jurada.

Presentar la documentación respaldatoria solicitada según cada caso.

El programa contempla diferentes realidades habitacionales. Por eso, tener un terreno no es una condición excluyente para participar del relevamiento.

La información permitirá diferenciar entre quienes tienen un lote y necesitan la construcción de una vivienda y quienes no cuentan con un terreno, además de conocer las características de los hogares y las condiciones habitacionales existentes.

¿Qué pasa con quienes ya están inscriptos en el IDUV?

Desde el Gobierno Provincial aclararon que la inscripción en Construir Santa Cruz es independiente de los mecanismos de inscripción que ya se encuentran vigentes en el IDUV.

Esto significa que las personas que ya forman parte de los registros del Instituto pueden completar el nuevo formulario sin perder ni modificar el puntaje que poseen actualmente.

El nuevo relevamiento busca sumar información y no reemplazar los registros existentes.

Para qué servirá el relevamiento habitacional

Uno de los principales objetivos de Construir Santa Cruz es contar con una base de datos actualizada que permita conocer con mayor precisión la demanda de vivienda en cada localidad.

A partir de la información proporcionada por los inscriptos, el IDUV podrá identificar cuántas personas necesitan una solución habitacional, qué cantidad dispone de terreno y cuáles son las características de los grupos familiares que atraviesan esa situación.

De esta manera, el Gobierno Provincial busca dimensionar el déficit habitacional de Santa Cruz y utilizar esos datos para planificar futuras soluciones habitacionales de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

La propuesta no constituye únicamente un nuevo mecanismo de inscripción, sino una herramienta destinada a obtener un diagnóstico actualizado de la realidad habitacional de la provincia.