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Jóvenes de Santa Cruz formaron parte de un encuentro regional realizado en Buenos Aires, donde representantes de distintas diócesis de la Patagonia compartieron una jornada de reflexión sobre su identidad, la fe y la participación de las nuevas generaciones en la visita del papa León XIV a la Argentina.

La actividad se desarrolló luego de la multitudinaria misa del papa en el Monumento de los Españoles, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Organizada por la Pastoral Juvenil de la región Patagonia-Comahue, participaron delegaciones de Neuquén, Río Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Viedma, Rawson y la Prelatura de Esquel.

El padre Ariel Silguero de la Diócesis de Río Gallegos, junto a jóvenes de Río Gallegos, Caleta Olivia y otras localidades de Santa Cruz.

Entre los asistentes hubo jóvenes de Río Gallegos y Caleta Olivia y otras localidades del interior provincial, que viajaron especialmente para participar de las actividades vinculadas con la llegada del Pontífice. El encuentro tuvo como objetivos fortalecer los vínculos entre las comunidades juveniles, reflexionar sobre qué significa ser joven en la Patagonia y preparar la participación en la vigilia junto al Papa.

La convocatoria también permitió compartir las expectativas de quienes llegaron desde distintos puntos de la región. Para los representantes santacruceños, la posibilidad de encontrarse con León XIV tiene un significado especial, tanto por la experiencia religiosa como por la oportunidad de llevar la voz de sus comunidades.

El padre Ariel Silguero, perteneciente a la Diócesis de Río Gallegos, fue uno de los participantes de la jornada, acompañando a jóvenes de distintas localidades.

En un contacto con La Opinión Austral, el párroco manifestó que “fue un encuentro muy lindo. La misa del papa fue impresionante, con dos millones de personas, y después los jóvenes patagónicos decidimos encontrarnos y reflexionar juntos para tener un momento de adoración y rezar con Jesús. Estuvimos en una de las parroquias cerca de la misa con más de 400 asistentes aproximadamente”.

El encuentro patagónico fue en la parroquia Nuestra Señora de Loreto .

“Pudimos reflexionar de nuestra identidad como Patagonia y luego tuvimos un momento de oración, a pesar del cansancio acumulado por el acampe para ingresar. Fue algo cortito pero muy importante para nosotros poder encontrarnos con todas las diócesis patagónicas”, agregó Silguero destacando lo que fue la jornada tras un histórico lunes con la misa del papa, y en la previa de lo que será el encuentro de jóvenes con el papa de este martes.

La expectativa de los jóvenes santacruceños

Entre los representantes de la Diócesis de Río Gallegos se encuentran Narela Jaimes, de 22 años, oriunda de Caleta Olivia, y Agustín Andrade, de Río Gallegos. Ambos habían compartido previamente con La Opinión Austral la emoción que les generaba el viaje y la responsabilidad de representar a los jóvenes de la provincia.

“Estoy muy emocionada y muy contenta de que me eligieron para representar a los jóvenes de la diócesis”, había expresado Jaimes antes de partir.

Narela Jaimes en la términal de colectivo con la tapa especial de La Opinión Austral. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Por su parte, Agustín Andrade, integrante del Oratorio de la Iglesia San Benito y del ministerio de música de la parroquia San Juan Bosco, había manifestado su deseo de que la visita papal tuviera un impacto en las nuevas generaciones.

Santino Lujea en la Parroquia San José y Agustín Andrade ya en la Catedral de Buenos Aires.

“Espero con mucha emoción la llegada del Papa, ya que es un acontecimiento de gran importancia en la historia de Argentina y del Pueblo de Dios que camina en este país”, expresó.

Una experiencia compartida por toda la Patagonia

El encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Loreto permitió, de esta manera, reunir a jóvenes de distintos puntos de la Patagonia en una misma experiencia. Además de la preparación para la vigilia, la jornada buscó fortalecer una identidad regional construida a partir de las distintas realidades y comunidades que integran el territorio.

Con representantes de Río Gallegos y Caleta Olivia, Santa Cruz también estuvo presente en ese espacio de intercambio, en una visita papal que movilizó a fieles de toda la región y que para muchos jóvenes representó una oportunidad histórica de encuentro, participación y renovación de la fe.

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