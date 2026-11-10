Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 10 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina "Seba" Gómez y Thiago Diaz dejan la escena competitiva nacional * El Papa León XIV pidió "trabajo para todos" * El mensaje de León XIV a empresarios y sindicatos: la dignidad humana en el centro * Indagaron a los tres policías acusados de matar a Gilmar y quedaron presos *Ordenaron a pesqueras suspender la pesca en Malvinas * Karina Nieto presento otro proyecto de Ley Electoral *Boxing goleó a Hispano y paso a "semis" del Clausura *Santiagueño murió mientras apostaba en el casino club

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ANTICIPO EXCLUSIVO

“Seba” Gómez y Thiago Diaz dejan la escena competitiva nacional

El piloto del turismo nacional y el campeón nacional de karting anticiparon a Carlos Zapico, periodista de La Opinión Austral, la decisión y los motivos.

COBERTURA ESPECIAL DE LA OPINIÓN AUSTRAL

SEGUNDO DÍA EN ARGENTINA MULTITUDINARIA MISA Y DOS FUERTES DISCURSOS

El Papa León Xiv pidió “trabajo para todos”

Ante empresarios y sindicalistas en la UCA, el papa reclamo que el empleo sea una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos. Antes, reunió a dos millones de fieles en Palermo, donde volvió a recordar a Francisco.

Por Jorge Cicuttin | El mensaje de León XIV a empresarios y sindicatos: la dignidad humana en el centro

MUERTE EN LA COMISARÍA SÉPTIMA. LA OPINIÓN AUSTRAL, ÚNICO MEDIO

Por Martín Muñoz | Indagaron a los tres policías acusados de matar a Gilmar y quedaron presos

Carlos Alberto Coronel, Juan Carlos Torres y Carlos Alberto Tejada fueron trasladados esposados a la delegación de la Policía Federal, donde quedaron detenidos

SOBERANÍA ARGENTINA

Por Gustavo Argañaraz | Ordenaron a pesqueras suspender la pesca en Malvinas

Argentina se presenta hoy en el Tribunal del Derecho del Mar para frenar la extracción de petróleo

COMISIONES, ESTE MARTES

Adriana Nieto presento otro proyecto de Ley Electoral

LIGA SUR. PRIMERA DIVISIÓN

Boxing goleó a Hispano y paso a “semis” del Clausura

EN RIO GALLEGOS. INVESTIGACIÓN

Santiagueño murió mientras apostaba en el casino club

El fallecido, Walter Fabián Saavedra, se descompensó en las máquinas tragamonedas