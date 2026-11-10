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ANTICIPO EXCLUSIVO
“Seba” Gómez y Thiago Diaz dejan la escena competitiva nacional
El piloto del turismo nacional y el campeón nacional de karting anticiparon a Carlos Zapico, periodista de La Opinión Austral, la decisión y los motivos.
COBERTURA ESPECIAL DE LA OPINIÓN AUSTRAL
SEGUNDO DÍA EN ARGENTINA MULTITUDINARIA MISA Y DOS FUERTES DISCURSOS
El Papa León Xiv pidió “trabajo para todos”
Ante empresarios y sindicalistas en la UCA, el papa reclamo que el empleo sea una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos. Antes, reunió a dos millones de fieles en Palermo, donde volvió a recordar a Francisco.
Por Jorge Cicuttin | El mensaje de León XIV a empresarios y sindicatos: la dignidad humana en el centro
MUERTE EN LA COMISARÍA SÉPTIMA. LA OPINIÓN AUSTRAL, ÚNICO MEDIO
Por Martín Muñoz | Indagaron a los tres policías acusados de matar a Gilmar y quedaron presos
Carlos Alberto Coronel, Juan Carlos Torres y Carlos Alberto Tejada fueron trasladados esposados a la delegación de la Policía Federal, donde quedaron detenidos
SOBERANÍA ARGENTINA
Por Gustavo Argañaraz | Ordenaron a pesqueras suspender la pesca en Malvinas
Argentina se presenta hoy en el Tribunal del Derecho del Mar para frenar la extracción de petróleo
COMISIONES, ESTE MARTES
Adriana Nieto presento otro proyecto de Ley Electoral
LIGA SUR. PRIMERA DIVISIÓN
Boxing goleó a Hispano y paso a “semis” del Clausura
EN RIO GALLEGOS. INVESTIGACIÓN
Santiagueño murió mientras apostaba en el casino club
El fallecido, Walter Fabián Saavedra, se descompensó en las máquinas tragamonedas
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