Débora paredes y su hijo Pablo Vega, de 12 años siguen adelante en su lucha por conseguir el medicamento que le mejore la vida al niño, tras la negativa de la obra social OSPE a cubrirlo.

“Pablito” tiene acondroplasia y existe un medicamento importado (VOXZOGO) que podría mejorarle notablemente su calidad de vida. Tras el rechazo a la cobertura, la familia decidió avanzar en la presentación de un recurso de amparo para lograrlo. La situación ha llevado a la familia a organizar una rifa para cubrir los gastos legales asociados a la lucha por el tratamiento necesario para su hijo.

El reclamo

Débora habló con La Opinión Zona Norte y explicó que, a pesar de haber solicitado ayuda, no han recibido respuesta alguna. La obra social se ha mantenido firme en su postura, alegando que el tratamiento no corresponde a Pablito. “Durante mucho tiempo me dijeron que era necesario un dictamen médico del Hospital Garrahan. Luego me afirmaron que el tratamiento no le correspondía. Nos enfrentamos a constantes excusas”, expresó.

La madre de Pablito indicó que el tratamiento requerido es costoso y que la obra social se basa en supuestos criterios de la Superintendencia de Salud y el Programa Médico Obligatorio (PMO) para justificar su negativa. A pesar de que la familia aporta mensualmente a la obra social, no reciben la cobertura necesaria, lo que ha llevado a la abogada de Débora a formalizar un recurso de amparo. “Estamos haciendo todo lo posible para que se reconozca el derecho de Pablito a recibir su medicación“, afirmó Débora.

La condición que sufre Pablito afecta su crecimiento y esta medicación que se busca lograr, no solo facilitaría su crecimiento sino que mejoraría significativamente su calidad de vida. “La medicación ayudaría a aliviar los dolores que siente y a mejorar su movilidad. Tiene calambres en las piernas y dolor en las rodillas. Es algo que necesita urgentemente”, subrayó.

Pedido de ayuda

A pesar de la adversidad, Pablito se mantiene positivo y esperanzado. “Siempre pregunta cuándo comenzará a recibir su tratamiento. Él entiende lo que está sucediendo y está dispuesto a colaborar en esta causa“, mencionó su madre. Consciente de la importancia de la medicación, Pablito grabó un breve mensaje en TikTok, expresando su deseo de comenzar el tratamiento y pidiendo ayuda para eso.

El tiempo es crucial, ya que la medicación debería haber comenzado hace meses. “A medida que pasa el tiempo, se reduce la posibilidad de que el tratamiento sea efectivo“, advirtió Débora. Con la inminente llegada de su cumpleaños número 13, la urgencia de acceder al tratamiento es mayor.

Para hacer frente a los gastos y seguir adelante con la lucha, familia y amigos han organizado una rifa, que ya cuenta con varios premios donados. La rifa es parte de un esfuerzo más amplio para visibilizar la situación de Pablito, y la esperanza es que la comunidad se una en apoyo a la causa.

“Estamos trabajando arduamente, y la gente ha respondido de manera positiva. Ya tenemos un sistema para vender los números de la rifa, pero necesitamos más colaboración”, concluyó Débora consciente de la larga lucha que tienen por delante, pero a la vez, agradecida por el interés de quienes siguen su historia y permiten visibilizar su lucha.

