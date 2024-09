Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ser parte de una vasta generación de talentos circenses, viajar para llevar diversión a distintas ciudades, realizar arriesgadas acrobacias con motocicletas, o tener la determinación —impulsada por el amor— de abandonar este entorno para establecerse en un lugar fijo, son solo algunas de las historias del mundo del circo.

Daniel Molina, Josué “Cortito Junior”, y Axel y Fabricio Rivero son integrantes del circo “Dihany“, actualmente presente en la localidad santacruceña de Las Heras. Ellos ejemplifican cómo lo que para algunos podría parecer un simple espectáculo, para otros es mucho más: una comunidad o “un barrio con ruedas”.

La Opinión Austral conversó con estos artistas, quienes, a pesar de tener trayectorias y aspiraciones diversas, coincidieron fervientemente en algo: “Es una forma de vida y, gracias a esto, conocemos un montón de lugares y personas”.

Cuarta generación de artistas de circo

Daniel Molina, de 35 años, es uno de los propietarios del “Dihany“. Su vida en el circo comenzó desde su nacimiento, ya que, como comentó con orgullo, pertenece a una cuarta generación de artistas circenses.

“Vengo del circo de mis abuelos, donde había muchos animales: leones, tigres, osos, monos, camellos, llamas, búfalos, de todo. Tuvo varios nombres: primero ‘El Canguro’, luego ‘Poderoso Circo Australiano’, y se mantuvo durante muchos años. Recorrimos toda Argentina y países limítrofes,” relató a LOA.

Sobre su circo actual, lo lanzó el 16 de noviembre de 2012 “con mi familia, con mis padres. Le pusimos mi nombre artístico”. Indicó que esta iniciativa fue compartida por otros miembros de su familia: “Mi abuela falleció con el tiempo, y cada uno comenzó a tener su propio circo”.

Daniel mencionó que fue su madre quien introdujo a su padre en esta comunidad. “Ella nació y se crió en el circo, de apellido Yovanovich, uno muy conocido en nuestro ambiente por mis abuelos,” sostuvo.

“Mi papá formó parte del circo y hasta fue domador de animales: leones, tigres, ponys,” añadió, aunque aseguró que fue necesario “reinventarse” después de que se prohibieron los espectáculos con animales.

“Dihany” cuenta con alrededor de 40 personas que giran todo el año. En escena, son entre 18 o 20 artistas, entre bailarinas, payasos y acróbatas. Daniel destacó que, más allá de que algunos de sus seres queridos llevan una vida más “estable”, para él, “esto lo dejas un tiempo y extrañas horrores”.

A propósito, afirmó: “Nos gusta esa vida. Mi abuela falleció en el circo cuando tenía la posibilidad de estar en una casa tranquila. La gente de acá ama esto, pero sí, hay personas que deciden quedarse estables y hacer su vida en un solo lugar”.

Hizo hincapié en que “estamos acá todo el año, compartimos cumpleaños, días festivos. Somos como un barrio móvil. Problemas hay, como en todos lados, como los podés tener con compañeros de trabajo que ves 8 horas al día. Lo importante es saber sobrellevarlos”.

Para cerrar, dijo: “Muchos somos juzgados, pero la gente de circo son personas comunes y corrientes como todas, con la diferencia de que eligen la vida nómada, viajar de un lado a otro, llevando alegría a cada pueblo”.

Dejar el circo por el “amor”

En el caso de Josué, su apodo “Cortito Junior” proviene de su padre, conocido como “Cortito“, quien le transmitió su profesión de payaso. Sin embargo, después de décadas trabajando en el circo y luego de encontrar el amor, su papá -de 64 años- decidió establecerse en la ciudad de Puerto Deseado.

“Cortito Junior”, de 27 años, nació igualmente en el mundo del circo: “Yo nací en Brasil, en otro circo que recorrió toda Sudamérica. Siempre estuve con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos”.

Explicó que su madre es de Bolivia y conoció a su padre cuando él presentó su espectáculo en ese país. “Yo soy brasileño. Mi hermano menor es uruguayo y mi hermana es de Córdoba. Todos de diferentes países, pero siempre tiramos para el circo; es lo que a uno le gusta”, señaló.

El único periodo en que se alejó de esta vida fue durante la pandemia de COVID-19. “Por fuerza mayor, tuvimos que empezar a inventar otras cosas. Pasamos los dos años de pandemia en Cipolletti, mi mamá se acostumbró ahí, y se quedó”, recordó.

Consultado sobre su cotidianidad, y en consonancia con lo relatado por Daniel, aseveró: “Uno dice que es complicada la vida del circo, pero si te gusta, es lindo llegar a la ciudad, conocer gente, lugares, paisajes. Cada provincia tiene lo suyo y es hermoso”.

Acerca de la decisión de su padre de dejar esta labor para instalarse en un lugar fijo, Josué señaló: “Esto también tiene lo suyo. Vas dejando amores pasajeros, un amor en cada puerto… pero mi papá había ido a Puerto Deseado con el circo, conoció a la chica con la que estaba, y después volvió para reencontrarse con ella”.

Consideró que lo usual es “que venís al circo y formas tu familia ahí. Varios chicos se juntan, se enamoran, y la persona se viene con el circo y prueba, pero también pasa al revés”.

Asimismo, destacó el espíritu grupal que existe dentro de una compañía circense: “Lo bueno es que somos todos unidos. Uno ayuda al otro en cualquier situación y de eso se trata. Es un barrio con ruedas, siempre pasan cosas, pero tratamos de estar juntos porque es el trabajo de uno”.

Aseguró que “uno puede pensar en otras cosas o en otra vida, pero siempre te llama el circo. Nacés de esto y la pandemia nos hizo probar cosas diferentes, lo que era raro”.

Concluyó diciendo: “No me imagino mi vida fuera del circo. Me gustaría, en el futuro, formar una familia, ver el mundo desde otro lugar. Me gustaría terminar la escuela, pero aún siento que puedo seguir acá y disfrutar el día a día”.

El globo de la muerte: una arriesgada acrobacia

Axel y Fabricio Rivero, hermanos, se dedican a una peligrosa labor dentro de “Dihany“: el famoso “globo de la muerte“, una estructura metálica en forma de gran esfera en la que giran, a una gran velocidad, con motocicletas.

Los jóvenes heredaron esta arriesgada profesión de su padre, quien, tras un fuerte accidente en una presentación en Puerto San Julián en 2022, tuvo que abandonar la moto y ahora se desempeña en otras tareas dentro del circo, como electricista, soldador y chofer.

“Nos criamos en el circo. Nacimos en Santa Elena, Entre Ríos, pero a los 10 años ya estábamos en esto. Extrañamos poco el pueblo; la diferencia no es tanta”, comentó Axel, quien está con su pareja en “Dihany”, a quien conoció durante el tiempo que ofrecieron su show en Comodoro Rivadavia.

Los jóvenes precisaron que “comenzamos a practicar alrededor de los 12 o 13 años, y nos fue bien. Nos gustaba, le pusimos ánimo todos los días. Toda nuestra vida ha transcurrido dentro del globo”, aunque admitieron que “los accidentes ocurren, corres el riesgo de morir ahí adentro porque te puede pasar cualquier cosa”.

Fabricio, quien tiene dos hijos —uno de dos años que vive con él y otro de cinco que reside en otra localidad—, recordó en ese sentido el fuerte incidente de su padre: “Mi viejo se quebró la clavícula derecha y se fracturó el tabique. Se excedió de acelerado y pasó, coordinó mal la salida y pasó lo que tenía que pasar”.

Agregó que luego de este hecho “salimos, nos fuimos al hospital y al otro día había función. No se hizo esa función. Después, me dieron el alta a mí y así como llegué, todo adolorido, agarré y me metí de una. Entré a andar; si te caes y le agarras miedo es peor”.

Los hermanos mencionaron que su madre trabajó en el circo, pero después “se quedó en el pueblo y nosotros vinimos para acá”. Añadieron que ellos y sus padres son los únicos circenses de su familia en la actualidad.

De igual manera, enfatizaron que llevan una “vida normal, pero con la diferencia de estar viajando, conociendo lugares que no sabes que vas a conocer. Pudimos ir a Bariloche, Esquel, El Bolsón, lindos pueblos, y ahora está la oportunidad de conocer San Martín de los Andes”.

Aclararon que, aunque “hay veces que te sentís aburrido, porque todos los días te levantas y te pones a pensar que es todo lo mismo, sabes que tiene su fruto, su recompensa”.

En tal aspecto, aseguraron que se trata de un entorno “donde te despejas de todo, es un punto cero. Te alejas de problemas y te despejas la cabeza. Acá están continuamente haciendo algo”.

A través de estas historias, es posible reconocer como el mundo circense es una elección definida por la tradición, el deseo de conectar con nuevos públicos o incluso experimentar el riesgo. Mientras algunos optan por asentarse, otros eligen que su trabajo sea un “viaje constante”.