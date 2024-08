Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lorena tiene 30 años y es madre de una nena de cinco años y un bebé de 10 meses. El domingo 11 de agosto estaba en el barrio San Benito cuando detuvo su auto para cambiar el neumático.

“Procedo a estacionar el auto poniendo las balizas y dejando a mis niños adentro. Dos personas se ofrecieron amablemente a ayudarme y una vez cambiado el neumático, el muchacho que me ayudó me dice que infle un poco la rueda, entonces saco el inflador del auto y vi que a lo lejos venía un auto, pero no le di importancia. Vi de reojo cómo saltaron hacia la vereda aquellas personas que me ayudaban y sólo sentí un fuerte golpe del lado derecho de mi cadera”, relató en redes sociales.

Lorena únicamente atinó a cubrirse la cabeza, dio unas vueltas y finalmente cayó sobre un charco. “Me quise levantar y en eso escuché unos ruidos que supongo fueron los huesos de mi cadera. No me pude levantar”, señaló la vecina que fue abandonada.

Al mirar su cuerpo, contó, “mis piernas estaban para cualquier lado, el hueso de mi tobillo sobresalía de la piel, en eso empecé a sentir mucho dolor y sueño”.

Tras hacer el ingreso por guardia del Hospital Regional Río Gallegos, fue intervenida quirúrgicamente.

Este martes debía ingresar a quirófano para la operación de pelvis, por la cual fue derivada a Buenos Aires, pero levantó fiebre y los médicos advirtieron que su tobillo tenía gangrena, le quitaron el tejido muerto y pospusieron la intervención quirúrgica. Cabe mencionar que además tiene rotura del peroné y fractura de una costilla.

“Al llegar a la guardia, no le limpiaron como corresponde y le cocieron la herida como se les dio la gana“, denunció su hermana y acotó que “hay gente que me escribe diciendo que sus familiares fallecieron por negligencia, mala praxis, abandono de los médicos y enfermeros que dejan morir a la pobre gente y nadie hace nada”.

“Quiero pedirles de corazón a las personas que puedan colaborar y difundir la publicación”, pidió Lorena, aclarando que el dinero reunido de la rifa que está realizando será destinado a los gastos extra que no cubren la obra social ni el seguro.

La rifa sortea un celular Xiaomi Redmi 12c como primer premio, 20 mil pesos como segundo premio y 10 mil pesos como tercer premio.

Para colaborar se puede adquirir el número, a 3 mil pesos, transfiriendo al alias de Mercado Pago alex.osmp a nombre de Alexandra Ortiz Saavedra. Los comprobantes se deben enviar al 2966-418280.