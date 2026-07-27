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Quienes este lunes intenten realizar trámites en organismos provinciales de Santa Cruz encontrarán la mayoría de las oficinas públicas cerradas. El motivo no responde a una medida de fuerza ni a una suspensión excepcional de actividades, sino a la conmemoración del Día del Empleado Público Provincial, una fecha oficial que se celebra cada 27 de julio y que constituye una jornada no laborable para el personal de la Administración Pública Provincial.

La fecha está contemplada tanto en la legislación santacruceña como en el Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Administración Pública Provincial, por lo que la actividad administrativa se encuentra reducida o directamente suspendida en gran parte de los organismos dependientes del Gobierno de Santa Cruz.

Mientras algunos servicios considerados esenciales mantienen guardias mínimas, la atención al público en ministerios, secretarías, entes autárquicos y diversas dependencias provinciales permanece interrumpida durante toda la jornada.

Por qué el 27 de julio no hay atención en las oficinas públicas de Santa Cruz

El Día del Empleado Público Provincial fue establecido mediante la Ley Provincial N.º 420, sancionada por la Legislatura de Santa Cruz el 25 de julio de 1965, con el objetivo de reconocer la labor cotidiana de quienes integran la administración pública provincial.

La conmemoración pone en valor el trabajo de miles de trabajadores estatales que desempeñan funciones en distintas áreas del Estado, desde la administración central hasta organismos descentralizados y entes provinciales.

Este reconocimiento histórico continúa vigente más de seis décadas después de su creación y forma parte del calendario oficial de la provincia.

Qué dice el Convenio Colectivo de Trabajo

La jornada no laborable también quedó incorporada al Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Administración Pública Provincial, homologado mediante el Decreto 1300/23.

En su Artículo 60 quinquies, el convenio establece: “Quedan específicamente incluidos como feriados provinciales el 27 de julio ‘Día del Empleado Público Provincial’ conforme Ley Provincial N.º 420…”

Además del 27 de julio, el convenio reconoce como feriados provinciales:

El 16 de agosto , por la Conmemoración de San Juan Bosco.

, por la Conmemoración de San Juan Bosco. El 27 de octubre , en homenaje al fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner.

, en homenaje al fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner. El 7 de diciembre, en conmemoración de los obreros fallecidos durante las Huelgas Patagónicas.

También contempla como jornadas no laborables los aniversarios fundacionales de cada localidad y los asuetos que eventualmente decrete el Poder Ejecutivo Provincial.

La diferencia entre el 27 de julio y el 27 de junio

Una de las consultas que suele repetirse cada año tiene que ver con la diferencia entre el 27 de junio y el 27 de julio.

El 27 de junio corresponde al Día del Trabajador del Estado, instituido por la Ley Nacional N.º 26.876. Esa fecha también es considerada jornada no laborable para gran parte de los empleados públicos de Santa Cruz en virtud de los convenios laborales vigentes.

Sin embargo, el 27 de julio posee un significado propio para la provincia, ya que recuerda el Día del Empleado Público Provincial, creado décadas antes mediante la Ley Provincial N.º 420. Es decir, ambas fechas conviven en el calendario y una no reemplaza a la otra.

El saludo del Gobierno de Santa Cruz

Con motivo de la conmemoración, el Gobierno Provincial difundió un mensaje dirigido a quienes integran la Administración Pública.

En el comunicado oficial destacó: “En esta fecha reconocemos a quienes forman parte de la Administración Pública y, desde sus diferentes funciones, contribuyen diariamente al funcionamiento de las instituciones y al acompañamiento de la comunidad.”

Además, resaltó el rol que cumplen los trabajadores estatales en toda la provincia: “El compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio del personal del Estado son parte fundamental del desarrollo de nuestra provincia.”

Finalmente, expresó un saludo a todos los agentes públicos: “Saludamos a todo el personal de la Administración Pública Provincial en su día y destacamos la labor que realizan cada jornada en beneficio de la comunidad santacruceña.”

Qué organismos no atienden este lunes

Como consecuencia de la jornada no laborable, este lunes la atención al público se encuentra suspendida en la mayoría de las dependencias de la Administración Pública Provincial.

Entre ellas se incluyen ministerios, secretarías, organismos descentralizados, entes autárquicos y numerosas oficinas administrativas del Gobierno de Santa Cruz.

En tanto, los servicios esenciales, como aquellos vinculados a la salud, seguridad y emergencias, continúan funcionando mediante guardias y esquemas especiales de atención, de acuerdo con la organización de cada organismo.

La actividad administrativa normal se retomará una vez finalizada la jornada del Día del Empleado Público Provincial, mientras que los trámites presenciales volverán a realizarse en los horarios habituales de cada dependencia.