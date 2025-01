Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Una fiesta del atletismo”. Comodoro Rivadavia vivió el pasado sábado una jornada histórica, con casi 1.500 corredores, en lo que fue la 59 edición internacional de la carrera diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

Corrida del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia 2025. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Hubo un gran marco de público alentando a cada uno de los competidores, que llegaron desde diferentes partes del país. Incluso, atletas de elite de Chile y Bolivia. Y algunos de los más altos exponentes de la disciplina a nivel nacional.

Hubo, también, presencia de Santa Cruz. Destacados atletas de la provincia, y algunos históricos que han corriendo en la década del 80′, no se quisieron perder esta gran edición.

Héctor Garibay Flores, 3° de la corrida, posa con la tapa de Diario Crónica.

Joaqín Arbe, de Esquel (Chubut) fue el mejor de la jornada. Es el tetracampeón de la corrida. “Es una carrera que la he corrido muchas veces, la he podido ganar cuatro veces, los últimos tres años seguidos, el circuito ya me lo sé bien, es muy duro, tiene muchas subidas y bajadas, me lo conozco y sé en qué momento se puede apretar, en qué momento se puede regular, en esto también se puede sacar una pequeña ventaja”, manifestó a La Opinión Austral el atleta que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La marplatense Mariana Borelli fue otra de las grandes ganadoras., con un tiempo de 1:02:07. La siguió Fernanda Martínez y el tercer puesto fue para Karen Cejas, ambas de Buenos Aires.

El podio de varones lo completó el chileno Matías Andrés Silva y tercero llegó el otro atleta élite de Bolivia Héctor Garibay Flores.

Entrevistas

Tras la gran carrera, en la que participó por primera vez y obtuvo el tercer lugar, el reconocido atleta Garibay Flores, habló con La Opinión Austral y contó sus sensaciones.

El podio masculino de la Corrida del Diario Crónica 2025. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Muy contento con la invitación. Participar fue una experiencia muy linda. la gente es lo mejor. te va alentando en la calle y la verdad estoy muy agradecido con todos. Se vivió una fiesta del atletismo y muy feliz de haber sido parte”.

Consultado sobre cómo vivió la carrera, en la que siempre estuvo adelante, dijo que “sabía que era un recorrido muy complicado, con subidas y bajadas, y el viento que te va pegando. No quisimos arriesgar, pero al final nos quedamos contentos con el tercer lugar porque es la primera vez que participamos. Fue una experiencia muy buena para mí”.

Por su parte, la marplatense Borelli, dijo que con todas sus compañeras coincidieron en que fue “una fiesta hermosa” y puso en valor también cómo la gente alentó siempre a los competidores.

Mariana Borelli, la ganadora de las Damas, con su título en el diario Crónica.

“Fue un recorrido muy duro, ya me lo habían dicho, sobre todo la subida Rivadavia es muy complicada, pero fue super llevadero con la gente, la energía llegaba y el aliento, me voy feliz. Es un recuerdo hermoso de Comodoro y espero volver el año que viene”

Mariana Borelli y Karen Cejas posan con la edición especial de Diario Crónica.

En tanto, Karen Cejas, de JM Corredores, manifestó que” siempre es un placer estar acá. es una carrera muy linda más allá de que el circuito es complicado. La gente motiva mucho para ir adelante y eso ayuda un montón. Siempre es una fiesta“.

