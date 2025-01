Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un tiempo de 51:14, Joaquín Arbe de Esquel, provincia de Chubut, fue el primero en completar los 16K de la 59° Corrida Internacional Diario Crónica “Dr. Diego Joaquín Zamit”.

Tras subirse a lo más alto del podio de la emblemática competencia que se desarrolló este sábado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el campeón dialogó con el Grupo La Opinión Austral y expresó: “Estoy contento de estar en una nueva edición, de que se renueva la carrera, de la fiesta que se pudo lograr”.

El plus

“Es una carrera que la he corrido muchas veces, la he podido ganar cuatro veces, los últimos tres años seguidos, el circuito ya me lo sé bien, es muy duro, tiene muchas subidas y bajadas, me lo conozco y sé en qué momento se puede apretar, en qué momento se puede regular, en esto también se puede sacar una pequeña ventaja”, manifestó el atleta que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En este sentido, amplió: “El circuito al ser tan desparejo hace que se pueda sacar tanta distancia uno del otro, estoy seguro que si se corre una carrera de 10 kilómetros llanos, en 100 metros llegamos todos”.

Sobre la exigencia de la Corrida Crónica manifestó: “Quien no la conoce, la sufre mucho, se puede quemar muy de golpe y después termina sufriendo mucho al final y ahí es donde se hace la gran diferencia, pero en realidad somos atletas muy parejos”.

“El que tenga más experiencia en conocerla y la haya corrido, saca un plus”, reconoció el campeón.

En cuanto a cómo vivió la 59° edición, relató: “A medida que se fue desarrollando la carrera me fui sintiendo muy cómodo. Cuando subí la Rivadavia ya llegué puntero y sabía que la idea era tratar de ir sufriendo en esa parte y no lo hice, ahí me di cuenta que la carrera iba a ser un poco más tranquila para mí, era cuestión que pasen los kilómetros y rematar arriba”.

“No creía que la podía ganar, me la imaginaba muy fuerte al principio y sufriendo, pero me sorprendió que en la primera subida de la Rivadavia me haya sentido tan bien y que a ellos les haya costado, así que a partir pude regular el ritmo. Sabía que mientras vaya en el pelotón de punta, iba a ser difícil que me colgaran para el remate, lo fui trabajando más tranquilo”, contó.

Finalizando, expresó: “Estoy contento de que, a pesar de que traigan atletas de un nivel mundial y Garibaldi que fue a los Juegos Olímpicos se den cuenta que en la provincia hay atletas buenos que pelean contra los internacionales”.

Poniendo en valor lo logrado, marcó: “Creo que se merece un poco más de apoyo, el año pasado tuve que dejar muchas carreras importantes de lado por no conseguir pasaje, por eso espero que se pueda retomar ese apoyo de pasaje, porque es lo que más hace falta para que pueda tener mejor continuidad en las carreras”.

