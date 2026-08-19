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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un reajuste en los valores de las prestaciones correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) durante septiembre de 2026. El incremento alcanzará un 2,11% tanto para la asignación por hijo como para la cobertura por hijo con discapacidad.

El porcentaje de actualización deriva de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como parámetro directo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien la inflación registrada en julio se ubicó en el 2,1%, el cálculo previsional emplea la cifra con mayor precisión decimal, determinando el 2,11% final.

El SUAF es un régimen de liquidación de prestaciones monetarias destinado a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público, pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otros.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) —que fija un importe único para sectores vulnerables desocupados o informales—, la escala prestacional del SUAF es estratificada y varía de manera inversamente proporcional a la suma total de los ingresos percibidos por el Grupo Familiar (IGF).

Para la asignación ordinaria por hijo, los valores proyectados para septiembre contemplan una actualización en sus cuatro escalafones. El primer rango de ingresos pasará de cobrar $75.433 a recibir $77.025 por cada menor a cargo.

En el segundo tramo de ingresos, el haber estimado se reajustará de $50.884 a $51.958. Por su parte, la liquidación fijada para el tercer rango pasará de los $30.777 vigentes a un valor aproximado de $31.427.

Para el cuarto escalafón, que engloba a las familias de mayores ingresos dentro del margen de cobertura, el haber mensual pasará de $15.881 a $16.217. Todas las cifras indicadas poseen carácter estimativo y aguardan la ratificación normativa por parte del organismo previsional.

La actualización alcanzará de igual modo a la asignación por hijo con discapacidad, un haber de acompañamiento que contempla tres rangos de ingresos familiares para su liquidación. Dentro de este esquema asistencial , el primer rango registrará una suba de $245.597 a $250.780. En el segundo tramo, la prestación se elevará de $173.745 a $177.412.

En tanto, los beneficiarios comprendidos en el tercer escalafón de ingresos familiares para hijo con discapacidad percibirán un incremento de $109.656 a $111.970 a partir de la liquidación del próximo mes.

De manera paralela al ajuste de los haberes, la normativa previsional actualizará los parámetros máximos de remuneración permitidos para mantener el derecho a la percepción de los beneficios del SUAF.

El tope individual de ingresos por cada integrante de la unidad familiar se elevará de $3.092.203 a $3.157.449 mensuales. En caso de que uno de los progenitores supere dicho valor, el grupo pierde el derecho al cobro de la prestación.

Asimismo, el límite máximo acumulado para el conjunto del Grupo Familiar (IGF) pasará de $6.184.406 a $6.314.897 mensuales. Este umbral resulta determinante para reubicar a los beneficiarios en la escala correspondiente o discontinuar la asignación.

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