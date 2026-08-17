Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de la jornada sin actividad bancaria ni atención al público por el feriado nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda este martes 18 de agosto el pago para jubilados, pensionados y asignaciones.

Debido a la inactividad de los bancos y de las dependencias públicas durante la jornada en conmemoración a José de San Martín, la acreditación de fondos y la atención presencial se retoman de acuerdo con el esquema fijado por el organismo previsional.

La distribución de los cobros se realiza de forma escalonada tomando como referencia el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. En el caso de los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, la acreditación de las prestaciones se reanuda el martes 18 de agosto para los titulares con documentos finalizados en 5.

El cronograma para este sector continúa el miércoles 19 de agosto con los DNI terminados en 6, prosigue el jueves 20 con los finalizados en 7 y concluye la semana el viernes 21 con las terminaciones en 8.

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, el calendario de pagos replica las mismas fechas de ejecución. Los titulares con DNI finalizado en 5 perciben los importes el martes 18 de agosto, seguidos por la terminación 6 el miércoles 19.

El esquema para estas prestaciones familiares se completa con los documentos concluidos en 7 el jueves 20 de agosto, mientras que los DNI terminados en 8 tienen la fecha de liquidación fijada para el viernes 21 de agosto.

En lo relativo a la Asignación por Embarazo (AUE), el cronograma previsional contempla una distribución idéntica durante el resto de la semana. Las acreditaciones inician el martes 18 para los DNI terminados en 5 y continúan el miércoles 19 para los finalizados en 6.

Las titulares de la AUE con documentos que concluyen en 7 verán acreditados los fondos el jueves 20 de agosto, en tanto que aquellas con terminación 8 percibirán la prestación el viernes 21 de agosto.

Por su parte, la Asignación por Prenatal presenta una modalidad de cobro agrupada para la jornada del martes 18 de agosto. En este caso, el pago contempla de manera simultánea a los titulares cuyos documentos finalizan en las cifras 8 y 9.

Asimismo, el organismo previsional mantiene vigentes las fechas para aquellas prestaciones que cuentan con un período de cobro extendido no sujeto a la finalización del DNI. La Asignación por Maternidad se encuentra disponible para la totalidad de los documentos dentro del intervalo que abarca desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre.

En esa misma condición se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), categoría que engloba las liquidaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Para todas las terminaciones de DNI, el cobro de estas asignaciones extraordinarias permanece habilitado hasta el 11 de septiembre.

Todas las noticias de ANSES, en La Opinión Austral.

Leé más notas de la redacción