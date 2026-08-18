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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el esquema de liquidación de la Prestación por Desempleo correspondiente al período de agosto. La medida alcanza a los trabajadores registrados en relación de dependencia que hayan sufrido la interrupción de su vínculo laboral por causas no imputables a su responsabilidad.

La asignación contempla una suma económica mensual de carácter transitorio y la preservación del cobro de las asignaciones familiares asociadas, siempre que se sostenga el cumplimiento de las normativas de la seguridad social dictadas por el organismo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La cobertura está destinada a empleados del régimen permanente desvinculados mediante despido sin justa causa, finalización de contrato o causales encuadradas en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. Para acceder a la prestación, el solicitante debe acreditar una antigüedad mínima de seis meses con aportes computables dentro de los tres años anteriores a la fecha del cese laboral.

En el caso de los trabajadores contratados bajo la modalidad eventual o de temporada, la normativa exige un período de prestación de servicios inferior a doce meses en los últimos tres años y superior a noventa días trabajados durante el año inmediatamente anterior a la finalización de la relación laboral.

La extensión temporal del beneficio oscila entre dos y doce cuotas mensuales, calculadas según la cantidad de aportes acreditados y los años de antigüedad registrados. Las personas que tengan más de 45 años de edad acceden a una extensión automática de seis meses adicionales sobre la escala fijada.

Prestación por Desempleo: cuánto paga Anses en agosto

Los importes estipulados para agosto de 2026 fijan un haber mínimo de $188.830 y un tope máximo de $376.600. La cuantía individual equivale al 75% del mejor haber bruto percibido durante los últimos seis meses de la relación de trabajo registrada.

Las variables del beneficio toman como referencia la referencia porcentual del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El monto inferior representa el 50% de dicha pauta salarial, en tanto que la suma máxima alcanza el 100% de la remuneración básica de referencia.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El inicio del trámite requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad en original y copia, en conjunto con los instrumentos jurídicos que fundamenten la desvinculación de la empresa. Según el motivo del cese, se exige telegrama de despido, acta judicial de concurso o quiebra, telegramas de intimación por renuncia con justa causa, contrato vencido, certificado de defunción del empleador o certificado médico probatorio de aptitud laboral.

La gestión presencial requiere la reserva previa de un turno en la plataforma del organismo para la posterior presentación documental en una Unidad de Atención Integral (UDAI). La vía digital se efectúa mediante el canal de Atención Virtual de ANSES, accediendo con la Clave de la Seguridad Social y el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) para la carga escaneada de las constancias.

Una vez aprobada la solicitud, la ANSES efectúa la acreditación del monto a través de la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social. Si la persona titular cuenta con una cuenta bancaria previamente registrada para el cobro de otros beneficios previsionales, los fondos se depositan en esa misma CBU.

El programa mantiene la compatibilidad con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y la Ayuda Escolar Anual.

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