Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo cuadro tarifario para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al mes de abril.
El ajuste surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevado por el INDEC para determinar los incrementos mensuales.
Para el cuarto mes del año, se estableció un incremento del 2,9% sobre los valores percibidos en marzo. Con esta actualización, el monto de la asignación por cada menor de 18 años se ubica en $136.666.
De acuerdo con la normativa previsional, el organismo liquida mensualmente el 80% del beneficio, lo que equivale a un cobro directo de $109.332,80. El 20% restante es retenido por el Estado y se acumula de forma anual, siendo abonado únicamente tras la certificación de los controles de salud y educación del menor.
En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, el valor total asciende a $445.003. Bajo la misma modalidad de retención, los titulares de esta categoría percibirán un pago mensual neto de $356.002,40, mientras que el excedente queda sujeto a la acreditación de los requisitos de la Libreta AUH.
De acuerdo con la información oficial de la ANSES, el esquema de pagos para la AUH en abril se organiza de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
A continuación, se detalla el cronograma de acreditación de fondos:
-
DNI terminados en 0: 10 de abril
-
DNI terminados en 1: 13 de abril
-
DNI terminados en 2: 14 de abril
-
DNI terminados en 3: 15 de abril
-
DNI terminados en 4: 16 de abril
-
DNI terminados en 5: 17 de abril
-
DNI terminados en 6: 20 de abril
-
DNI terminados en 7: 21 de abril
-
DNI terminados en 8: 22 de abril
-
DNI terminados en 9: 23 de abril
Es importante recordar que los montos se depositan de forma automática en las cuentas bancarias registradas.
Leé más notas de jrg
Noticias relacionadas
ANSES define quiénes dejarán de percibir el bono de $70.000 en abril 2026
ANSES: cómo cobrar la Ayuda Escolar de $85.000 por hijo
Jubilaciones: de cuánto serán los aumentos que impactarán en abril sobre quienes cobran la mínima
Calendario de ANSES: cómo se reacomodan los pagos para jubilados por el feriado del 24 de marzo
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario