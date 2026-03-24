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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo cuadro tarifario para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al mes de abril.

El ajuste surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevado por el INDEC para determinar los incrementos mensuales.

Para el cuarto mes del año, se estableció un incremento del 2,9% sobre los valores percibidos en marzo. Con esta actualización, el monto de la asignación por cada menor de 18 años se ubica en $136.666.

De acuerdo con la normativa previsional, el organismo liquida mensualmente el 80% del beneficio, lo que equivale a un cobro directo de $109.332,80. El 20% restante es retenido por el Estado y se acumula de forma anual, siendo abonado únicamente tras la certificación de los controles de salud y educación del menor.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, el valor total asciende a $445.003. Bajo la misma modalidad de retención, los titulares de esta categoría percibirán un pago mensual neto de $356.002,40, mientras que el excedente queda sujeto a la acreditación de los requisitos de la Libreta AUH.

De acuerdo con la información oficial de la ANSES, el esquema de pagos para la AUH en abril se organiza de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

A continuación, se detalla el cronograma de acreditación de fondos:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril MIRA TAMBIÉN Por el temporal, se reprogramó la jornada de vacunación en Río Gallegos Estela de Carlotto: “Vamos a encontrar a los que buscamos hace tantos años”

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Es importante recordar que los montos se depositan de forma automática en las cuentas bancarias registradas.

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