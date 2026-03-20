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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el cronograma de pagos de marzo debido al próximo fin de semana largo. El lunes 23 fue declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

Esto implica que no habrá actividad en las sucursales bancarias ni atención presencial en las oficinas del organismo durante ambas jornadas. La medida afecta al pago de haberes previsto para los beneficiarios del sistema previsional, particularmente para el grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Desde el organismo previsional se informó que los pagos originalmente programados para el inicio de la próxima semana fueron redistribuidos. Con el objetivo de evitar demoras excesivas, el esquema de liquidación comenzó a ejecutarse de forma adelantada este viernes 20 de marzo para un sector de los beneficiarios.

A pesar de la suspensión de la actividad bancaria presencial, la entidad recordó que los fondos ya acreditados permanecen disponibles en las cuentas bancarias de los titulares. Esto garantiza que las transacciones mediante tarjetas de débito y las operaciones en cajeros automáticos se mantengan operativas durante los días no laborales y feriados.

ANSES: Cronograma de pagos en marzo

El cronograma oficial para quienes superan el haber mínimo se reanudará el miércoles 25 de marzo. Según la planificación de la ANSES, los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 ya percibieron sus haberes el viernes 20 de marzo, adelantándose así al cierre bancario.

Tras el receso del lunes 23 y martes 24, el calendario continuará de la siguiente forma: los DNI terminados en 2 y 3 cobrarán el miércoles 25 de marzo; los terminados en 4 y 5, el jueves 26; y los finalizados en 6 y 7, el viernes 27 de marzo. El esquema concluirá el lunes 30 de marzo con los documentos terminados en 8 y 9.

Jubilados: de cuánto será el aumento de marzo

En cuanto a la composición de los haberes de marzo, los beneficiarios verán reflejado un incremento del 2,88% correspondiente a la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste se aplica sobre el haber base de todos los integrantes del sistema integrado previsional argentino.

Asimismo, se procederá a la liquidación de un bono proporcional para aquellos que perciban hasta el tope de ingresos garantizado. Esta medida busca asegurar que el monto final de bolsillo alcance los $439.600,88 para quienes se encuentran en la escala de ingresos establecida por el Poder Ejecutivo.

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