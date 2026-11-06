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ANSES postergó dos días el inicio del calendario de pagos de noviembre de 2026 para las Pensiones No Contributivas (PNC). La medida responde a las modificaciones derivadas de la visita oficial del Papa León XIV al país, lo que trasladó la acreditación de haberes a la segunda semana del mes, entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.

El cronograma quedó distribuido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI): los documentos finalizados en 0 y 1 percibirán la prestación el miércoles 11; las terminaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cobrarán el jueves 12; mientras que los DNI concluidos en 8 y 9 tendrán depositado el ingreso el viernes 13 de noviembre.

En tanto, las prestaciones previsionales tendrán un aumento del 1,93% en noviembre, suma que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre. Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a $444.158,45; la jubilación máxima alcanza los $2.988.765,84; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se sitúa en $355.326,76; y las PNC por invalidez y vejez quedan fijadas en $310.910,91.

A estos valores se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, una suma fija no remunerativa que el organismo otorga como refuerzo de ingresos de manera automática junto a la liquidación mensual. El beneficio abarca a los titulares del haber mínimo, a la PUAM y a los beneficiarios de PNC por invalidez, vejez y madres de siete o más hijos, entre otras prestaciones graciables.

Con el cómputo del adicional completo, el ingreso final para quienes cobran la jubilación mínima asciende a $514.158,45; los titulares de la PUAM perciben un total de $425.326,76; y los beneficiarios de PNC por invalidez y vejez cobran $380.910,91. Los haberes que superen la escala mínima reciben el bono de forma proporcional hasta equiparar el tope de $514.158,45.

El alcance de este reajuste porcentual rige tanto para el régimen general contributivo como para las prestaciones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, consolidando los pisos mínimos de ingreso previsional para el penúltimo mes del año.

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