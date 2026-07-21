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La Anses inicia este miércoles 22 de julio el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo. La medida alcanza a un grupo de trabajadores que finalizaron su vínculo laboral en el sector privado bajo determinadas causas.

El organismo previsional abonará las sumas calculadas sobre la base de los ingresos declarados por los beneficiarios en su etapa activa, ajustadas a los topes vigentes acordados en el marco del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La asignación económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia amparados por el Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa, sufran la finalización de su contrato laboral o hayan cesado sus tareas por quiebra o cierre del establecimiento empleador.

Asimismo, la normativa contempla la cobertura para quienes hayan formalizado su desvinculación mediante renuncia justificada por incumplimiento de las condiciones laborales por parte de la empresa.

Para percibir el pago mensual, los trabajadores permanentes deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes contribuidos dentro de los últimos tres años anteriores al cese de la actividad.

En el caso de los trabajadores contratados de forma eventual o de temporada, el esquema exige contar con al menos 12 meses de aportes dentro del mismo período, sumado a un desempeño mínimo de 90 días trabajados en el último año.

El cálculo del haber mensual equivale al 75% de la mejor remuneración bruta percibida por el beneficiario en los seis meses previos a la desvinculación, sujeto a un piso y un techo fijados institucionalmente.

Para julio 2026, los valores oscilan entre los $183.900 de mínima y los $367.800 de máxima, según la actualización del salario mínimo.

Dado que la Anses efectúa la liquidación a mes vencido, los valores netos que se acreditarán a partir de este miércoles presentan un tope tope máximo de $363.000 y una base de $181.150.

Cuándo cobro la Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

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