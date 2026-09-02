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El Ministerio de Capital Humano oficializó el cronograma de acreditación de fondos y los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar para septiembre 2026. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán las sumas en sus cuentas habituales a partir del 8 de septiembre, según la finalización del Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, se informó que la asignación se incrementará el 2,11%, mediante la fórmula de movilidad vigente. En contraste, el esquema destinado al programa de asistencia alimentaria mantendrá los mismos montos fijados en los meses precedentes.

Calendario de pagos AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita la Prestación Alimentar en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se efectúa el pago habitual del haber principal. En tanto, el cronograma dispuesto para los titulares de la AUH se extenderá a lo largo de diez jornadas hábiles.

Los depósitos para los documentos terminados en 0 se iniciarán el martes 8 de septiembre, mientras que las terminaciones en 1 y 2 cobrarán el 9 y 10 de septiembre respectivamente. El viernes 11 será el turno de las personas cuyo DNI finalice en 3.

La liquidación se reanudará el lunes 14 de septiembre para los documentos concluidos en 4, siguiendo con la terminación 5 el 15, la terminación 6 el 16 y la terminación 7 el 17 de septiembre. Finalmente, las terminaciones en 8 percibirán los montos el 18 de septiembre, completándose el calendario el lunes 21 con los documentos terminados en 9.

Tarjeta Alimentar y AUH: cuánto se cobra en septiembre

Respecto a los valores definidos para la Tarjeta Alimentar, ANSES sostendrá un pago de $72.250 para aquellas familias que cuenten con un solo hijo. Las familias compuestas por dos menores percibirán un monto de $113.299.

Para las coberturas que alcancen a tres o más dependientes, la suma acreditada ascenderá a $149.425. Esta cifra representa el tope máximo de asistencia contemplado dentro del programa estatal de asistencia nutricional.

Por su parte, el haber de la AUH experimentará una suba del 2,11%, fijando su monto bruto total en $154.031 por cada menor registrado. No obstante, el esquema de liquidación de Anses contempla la retención preventiva mensual de un porcentaje de la prestación.

El organismo efectúa el desembolso directo del 80% de la asignación, equivalente a $123.221,55 netos por cada hijo. El 20% remanente, unos $30.809,45 por liquidación, permanece retenido hasta la acreditación de los controles de salud y escolaridad exigidos mediante la Libreta AUH.

Al consolidar la liquidación del 80% de la AUH con la Prestación Alimentar, los montos totales percibirán variaciones acordes a la cantidad de integrantes de cada grupo familiar. Una familia con un solo hijo recibirá en mano un haber integrado de $195.471,55.

En el caso de los hogares integrados por dos hijos, la suma mensual alcanzará los $359.742,10. Para los grupos familiares de tres hijos, la cifra total depositada en la cuenta bancaria será de $519.089,65.

Aquellas familias que cuenten con cuatro menores alcanzarán la cifra de $642.311,20. En estos casos, la suma contempla la acumulación del porcentaje directo de cuatro AUH junto con la escala máxima de la Tarjeta Alimentar, restringida a tres o más hijos.

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