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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formalizó el aumento de septiembre correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones contributivas y no contributivas dependientes del organismo estatal.

A través de la Resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial, la entidad dispuso “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares” con vigencia a partir de septiembre de 2026.

La medida impacta sobre el régimen contemplado en la Ley N.º 24.714. De acuerdo con el texto normativo, la actualización de los topes de ingresos familiares y de los haberes a percibir aplica un porcentaje de ajuste equivalente al 2,11%.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo cuadro prestacional, el haber correspondiente a la Asignación Universal por Hijo se fija en $154.031 por cada menor a cargo. Este mismo importe nominal de $154.031 aplica para los beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

En lo que respecta a la liquidación por hijos con discapacidad, el importe establecido para la asignación asciende a $501.537. Asimismo, el organismo previsional actualizó las escalas máximas de ingresos individuales y del grupo familiar que determinan el acceso a los cobros del sistema contributivo.

Asignaciones familiares: nuevos topes

Para los trabajadores en relación de dependencia, los montos dependen de los ingresos del grupo familiar:

Rango I: ingresos familiares de hasta $1.192.505 – $77.025 por hijo.

Rango II: entre $1.192.505,01 y $1.748.924 – $51.958 por hijo.

Rango III: entre $1.748.924,01 y $2.019.189 – $31.427 por hijo.

Rango IV: entre $2.019.189,01 y $6.314.898 – $16.217 por hijo.

Estos mismos valores se aplican a la Asignación Prenatal, según el rango de ingresos correspondiente.

Nacimiento, adopción y matrimonio: cuánto se cobrará

La actualización también alcanza a otras prestaciones abonadas por Anses.

Desde septiembre:

Asignación por Nacimiento será de $89.782.

Asignación por Adopción llegará a $536.774.

Asignación por Matrimonio ascenderá a $134.430.

Para acceder a estos beneficios, el Ingreso del Grupo Familiar no deberá superar los $6.314.898.

La Asignación Prenatal, en tanto, alcanzará los $77.025 para los grupos familiares ubicados en el rango de menores ingresos y disminuirá progresivamente hasta los $16.217, de acuerdo con el nivel salarial.

Quiénes quedan excluidos de las asignaciones

La resolución establece además los límites para acceder al régimen. Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe individualmente ingresos superiores a $3.157.449, la familia quedará excluida del cobro de las asignaciones.

Lo mismo ocurrirá cuando la suma de los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar supere los $6.314.898.

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