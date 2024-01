"Arte y Letras", un ciclo que invita a recorrer el Macba desde la literatura

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba) presenta "Arte y Letras", un ciclo que entrecruza la literatura y las diferentes manifestaciones artísticas en un recorrido conversado para abordar las muestras desde un nuevo punto de vista, en el que participará la poeta Lía Miersch con lecturas de haiku, un tipo de poesía japonesa, durante un recorrido por la exhibición del artista plástico Pablo Siquier, este sábado 20 de enero.

Este sábado a las 18, el ciclo "Arte y letras" se presentará en el museo porteño ubicado en Avenida San Juan 328. La actividad, que se incluye en el valor de la entrada, cuenta con la participación de la Asociación Japonesa en la Argentina, institución de colectividad japonesa más antigua del país, en el marco del proyecto "Trama" que articula actores que estén cercanos a la zona con el museo. En esta oportunidad, el Macba acerca la cultura japonesa a través de los haikus, una composición poética de origen japonés que consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente.

La muestra del artista plástico Pablo Siquier está disponible en el Macba hasta marzo. El sábado 20, la discípula de Liria Miyakawa Sensei, miembro del Encuentro Internacional de Haiku de la Fundación Tozai, recorrerá su exposición desde la literatura. "La obra de Pablo Siquier se inspira en la ciudad, aunque no es figurativa la obra. Algunas partes son más figurativas, otras no, pero de todas maneras las características a veces no llevan a pensar en la ciudad. Para acompañar esta visita guiada, voy a leer haiku que son de mi autoría, que están inspirados en la vida urbana", adelanta la escritora pero guarda los detalles para que el público se sorprenda en el recorrido.

"No sabemos mucho de la cultura japonesa, empezando porque creo que está instalado que los japoneses 'son todos iguales' y se ignora, para empezar, que Japón es un país pluriétnico. Sabemos poquito y cuando uno va conociendo más, estudia, profundiza, va descubriendo una cultura riquísima, con muchísimos matices, porque además Japón tiene distintas regiones, donde hay costumbres tradicionales también distintas. El pueblo japonés ha sobrevivido a cosas terribles: terremotos, los volcanes, los tsunamis, las guerras, las guerras internas y las guerras con otros países", señala Lía Miersch a Télam, quien guiará el recorrido poético por el museo.

En la cultura japonesa, el haiku ocupa el lugar de la "poesía popular". "El haiku es la poesía del pueblo. No de una élite intelectual o artística. Cualquier japonés puede componer un haiku. De hecho, aprenden a hacerlo desde que son niños. Y muchas veces un haiku acompaña una ocasión, un saludo, un obsequio, compuesto por la misma persona", revela la poeta.

El trabajo de Miersch estuvo incluido en la antología internacional de haiku contemporáneo A Vast Sky (Un Vasto Cielo), Tancho Press, 2015. Premiada por Concurso Internacional Iga Cho Basho Okenshokai, Japón, 2000. Entre sus poemarios se encuentra "Haiku" (2004), "Tigre de Metal. Haiku"(2007) y "Haiku Negro" (2012).

En más de 20 años de trayectoria, la poeta todavía intenta definir qué es lo que la cautiva de los haiku. En diálogo con Télam, ensaya algunas teorías: "Creo que me fascina que nunca termino de aprender, que siempre encuentro algo más para investigar, para buscar, algo que descubrí y tal vez lo que me fascina es que me ha llevado a lugares donde nunca pensé que iba a ir, a expandir mis horizontes sin viajar a ninguna parte", y agrega: "Me fascina que el haiku sea algo tan pequeño y que pueda ser tan fuerte, tan grande y llegar tan lejos".

Para Miersch, el haiku "lo que tendría que hacer es hacernos volver nuestra mirada, detenernos, dejar de correr, detenernos, llevar nuestra mirada y nuestra atención a las cosas pequeñas que nos rodean, las cosas cotidianas que nos rodean, por las que siempre pasamos de largo y descubrir en ellas el milagro cotidiano".

En un contexto en el que todo avanza rápido, el haiku invita a reparar en lo cotidiano y descubrir los mensajes que las pequeñas cosas tienen para decir. Según dice la poeta: "La función del haiku es que no pasemos por esta vida dormidos, que despertemos a la belleza y a la compasión que genera saber que la vida es pasajera".

